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Известия
Известия

Названы пять важных изменений в ПДД

Минтранс предложил внести поправки в правила дорожного движения (ПДД). Изменения коснутся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, тонировки и скорости движения транспорта.В источнике
С чего всё началось
За рулем

5 важных изменений в ПДД: коснется всех

Министерство транспорта РФ подготовило 19-страничный проект поправок к ПДД. Условно предложения чиновников можно разделить на несколько блоков, касающихся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, требований к тонировке, скорости движения транспорта.
За рулемвчера в 07:00
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Известия

Названы пять важных изменений в ПДД

Известия21:28
Российская газета

Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения

Российская газета17:54
Взгляд.ру

Названы пять важнейших изменений в ПДД

Взгляд.рувчера в 15:03
Национальная служба новостей

В Минтрансе представили новый проект ПДД

Национальная служба новостей17:20
РИА Новости

Названы пять важнейших изменений в ПДД, которые коснутся каждого

РИА Новостивчера в 11:54
За рулем

5 важных изменений в ПДД: коснется всех

За рулемвчера в 07:00
Домовой совет

Россиян ждут масштабные изменения в ПДД

Домовой совет14 сентября в 12:38

Корчевников рассказал о своей болезни

В эфире программы «Судьба человека», которую ведет Корчевников, гостья передачи, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская, победившая онкологию, затронула тему болезней.
Lenta.ru21:13
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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Hyundai представил кроссовер Tucson нового поколения

Важным улучшением модели четвертого поколения стал максимально расширенный набор систем и ассистентов безопасности, а также наличие опции по открытию авто со смартфона, который можно использовать в качестве цифрового ключа с радиусом действия до 15 метров - для этого достаточно установить на гаджет специальное приложение Hyundai's Digital Key.
Новые автомобили21:43
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Генетики научились превращать самцов в «суррогатных отцов»

Эксперименты на быках, хряках и козлах, проводимые группой американских ветеринаров и специалистов в области генетики, помогли вывести стерильных самцов, которые могут выступать в роли «суррогатных отцов».
Discover24вчера в 10:48
8

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27

Трамп заявил о намерении США принять меры против ВТО из-за Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.
RT на русском21:45
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