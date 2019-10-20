Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНазваны районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ

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Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК. Согласно прогнозу, в следующем году эта сумма составит 464,1 млрд руб.
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