Экономика
КоммерсантъНазваны районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК. Согласно прогнозу, в следующем году эта сумма составит 464,1 млрд руб.
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Политика
В Кремле назвали важной соразмерность в операции Турции в Сирии
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Турция должна действовать соразмерно ситуации при проведении военной операции в Сирии.
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
Футбол
Лодыгин жутко ошибся на выходе в матче против «Трабзонспора»
Кино
Джаред Лето пытался помешать съёмкам «Джокера»
Сыгравший роль Джокера в фильме «Отряд самоубийц» актёр и музыкант Джаред Лето хотел помешать запуску съёмок одноимённой картины режиссёра Тодда Филлипса.
Политика
Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Происшествия
У «кадетки» в Энгельсе застрелили 30-летнего жителя Саратова
Причастных к убийству разыскивает полиция Саратов, 20 октября. Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе.
Политика
Глава Киевской ОГА подал в отставку
Напомним, как сообщало информационное агентство «УНИАН», 10 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна в качестве главы Киевской ОГА и назвал его «профессиональным специалистом» и «действительным менеджером».
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Футбол
Федотов: судья отправил разбираться с Божовичем лично
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу судейской бригады во главе с Василием Казарцевым во время матча 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1).
Гаджеты
Обновление iOS сломало отправку файлов в iPhone
Владельцы новых iPhone пожаловались на проблемы после обновлений iOS 13.1.3 и iOS 13.2 beta 3. В частности, они касаются отправки файлов через AirDrop.
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Происшествия
Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе «Таврида»
Пять пассажиров микроавтобуса, в числе которых один ребенок, и водитель получили в ДТП травмы различной степени тяжести.
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
Ущерб от протестов в Барселоне превысил 2,5 миллиона евро
Ущерб от действий протестующих в испанской Барселоне превысил 2,5 миллиона евро, сообщает агентство Efe со ссылкой на мэрию города.
ЖКХ
Три подконтрольные Киеву города Луганской области остались без воды
В результате без воды остались город Лисичанск (южная и центральная части), Приволье и Новодружеск. Пострадали почти 80 тысяч человек.
Футбол
«Спартак» мог надолго стать фаворитом номер один в нашем чемпионате». 47 вопросов Дмитрию Аленичеву
Зачем красно-белые топчут и топят «Спартак»
Происшествия
По факту стрельбы в центре Саратова задержан один человек
Напомним, в ночь с 18 на 19 октября во время конфликта между двумя нетрезвыми компаниями в кафе один из участников потасовки открыл стрельбу в воздух из автомата.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Общество
Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек
В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.