Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК. Согласно прогнозу, в следующем году эта сумма составит 464,1 млрд руб.

Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ

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