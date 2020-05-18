Самые дешёвые варианты представлены в Серебряно-Прудском и Озерском районах, там за стандартный дом просят менее 1 млн рублей. Также недорогие дачи продаются в Зарайском, Орехово-Зуевском и Луховицком районах.

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