Общество
Говорит МоскваНазваны районы Подмосковья с самыми дешёвыми дачами
Самые дешёвые варианты представлены в Серебряно-Прудском и Озерском районах, там за стандартный дом просят менее 1 млн рублей. Также недорогие дачи продаются в Зарайском, Орехово-Зуевском и Луховицком районах.
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Исследование: сколько стоят подмосковные дачи во время распространения коронавируса
Московская перспективавчера в 10:20
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Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
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Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Общество
Новые положительные тесты на SARS-CoV-2 подтверждены в 83 регионах РФ
Москва, 19 мая 2020, 10:49 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус выявлены в течение суток в 83 российских регионах.
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Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Столичные власти уверены в точности статистических данных по смертности от коронавируса в Москве.
BFM.ru 02:14
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Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения засняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
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В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
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В Челябинске передано в суд дело организованной группировки, занимавшейся незаконным оборотом огнестрельного оружия, которое члены подпольной артели производили в кустарных условиях.
Российская газета 03:53
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Здоровье
Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса
Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 02:40
Общество
МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции
«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.
Коммерсантъ 04:01
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе
Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
Общество
В Москве за сутки выявили более 3,5 тыс. заболевших COVID-19
За последние сутки в Москве выявили 3545 новых случаев заражения коронавируса.
РБК 04:02
Происшествия
На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
Общество
Генпрокуратура нашла новые фейки о предназначении коронавируса
Генпрокуратура опровергла распространяемые в Северной Осетии слухи, что COVID-19 создан для чипирования людей и "сокращения населения планеты", сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 04:08
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Здоровье
Влияние майских праздников на заболеваемость коронавирусом оценили
Россияне вели себя дисциплинировано в первые майские выходные, поэтому всплеска заболеваемости коронавирусом не произошло.
Соловей.Инфо 02:23
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Самойлова и Джиган встретятся в суде 15 июня
Встреча, которая может стать началом конца, состоится уже менее чем через месяц, 15 июня.
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Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев подтвердил слова коллеги, сообщает НСН.
РЕН ТВ 17 мая в 12:11
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами
На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Политика
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия
Сотрудники прокуратуры Саратовской области заболели коронавирусом
У нескольких сотрудников прокуратуры Саратовской области лабораторно подтвердился коронавирус.
Регион 64 03:44
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь в России
Гидрометцентр прогнозирует в России теплый июнь. Об этом во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
ТАСС 04:04
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru вчера в 06:01
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Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс
Брайан Остин Грин подтвердил слухи о расставании с Меган Фокс — актер рассказал о том, как изменились отношения с актрисой, в своем новом подкасте.
Salt Mag 04:05