Коронавирус
РИА НовостиНазваны ранние симптомы коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции. По его словам, на ранних стадиях болезни человек, не принимавший накануне алкоголь, может ощущать чувство похмелья.
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с чего всё началось
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев назвал все симптомы, по которым человек может определить у себя наличие инфекции коронавируса. Медицинский специалист разобрал по полочкам все симптомы, согласно которым у человека начинает проявляться инфицирование COVID-19.ТК Звезда04:45
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