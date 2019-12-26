Гаджеты

REGNUMREGNUMНазваны распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
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Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять смартфон заряжаться на ночь

ТАСС02:27

Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью

РБК01:51

Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов

РИА Новостивчера в 21:11

Стало известно, как правильно заряжать смартфоны

Телеканал 360°00:54

Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона

Известия00:05

Эксперт рассказал, как нельзя заряжать смартфон

Народные новостивчера в 22:14

Эксперт рассказал о рисках при зарядке смартфона ночью

Газета.Ru02:27
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Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Кино

Марк Хэмилл напомнил, что готов сняться в сериале «Ведьмак»

CyberSport.ru вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы

Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Московский Комсомолец 03:10
Политика

Названы способы достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США

Швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода после того, как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год.
Lenta.ru вчера в 04:53
Политика

В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.
Lenta.ru вчера в 19:52
Футбол

Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге

Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.
78.ru 03:20
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Общество

С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу

Ведомости вчера в 23:09
Общество

Путин поздравил Боярского с 70-летием

Газета.Ru 02:44
Происшествия

Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района

Глава Рамонского района Николай Фролов оказался в больнице после взрыва самодельного взрывного устройства, предположительно заложенного в его автомобиль, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Российская газета 03:56
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета вчера в 08:27
Музыка

Проект Канье Уэста Sunday Service выпустил альбом «Jesus Is Born»

Госпел-хор Канье Уэста Sunday Service на католическое Рождество выпустил дебютный альбом «Jesus Is Born».
Афиша Daily 00:31
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
Газета.Ru 03:34
Общество

Мокрый снег и туман придут в Петербург

По словам эксперта, 26 декабря Северная столица попадет в северо-западную, более холодную периферию циклонического вихря.
iReactor 01:46
Происшествия

В Пугачеве подростки удерживали и насиловали несовершеннолетнюю

Общественное мнение 04:10
Политика

Лавров назвал условие прекращения войны в Донбассе

«Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском», — подчеркнул он.
REGNUM 03:14
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
Армия и оружие

«Жду еще больше удачи в любви»: что власть и бизнес ждут от 2020 года

Еще одно важнейшее событие, которое ждет нас в 2020 году, — всемирная выставка ЭКСПО в Дубае.
РБК 02:00
Происшествия

В Москве совершено нападение на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Неизвестные напали в Москве на сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева.
ТАСС 04:12
Технологии

Microsoft упростит установку драйверов и обновлений в Windows 10

Как пишет источник, компания Microsoft работает над новыми и более простыми путями установки драйверов и обновлений, не связанных с безопасностью, в Windows 10.
iXBT.com вчера в 03:38
Происшествия

В Якутии два человека погибли в провалившихся под лед грузовиках

В Жиганском районе Якутии при провале под лед на реке Лене двух "КамАЗов" погибли два человека.
Российская газета вчера в 19:05
Общество

Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира.
Известия 02:10
Общество

В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу "Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед" (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
РБК 01:02
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Российская газета 01:56
Общество

Мэрия Екатеринбурга высказала замечания к главному ледовому городку

Екатеринбург-ТВ 03:14
Шоу-бизнес

Пелагея бросила супруга-спортсмена

Известная российская певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.
News.ru вчера в 12:52
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Гаджеты

Новые смарт-часы Xiaomi на базе Wear OS получили модуль NFC

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin представлен проект нового носимого устройства — «умных» наручных часов под названием Forbidden City.
3DNews вчера в 03:45
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