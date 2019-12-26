Гаджеты
REGNUMНазваны распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Читать в источнике
Оценить559
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия
На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу
Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Кино
Марк Хэмилл напомнил, что готов сняться в сериале «Ведьмак»
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы
Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Политика
Названы способы достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США
Швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода после того, как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год.
Политика
В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России
Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.
Футбол
Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге
Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу
Общество
Путин поздравил Боярского с 70-летием
Происшествия
Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района
Глава Рамонского района Николай Фролов оказался в больнице после взрыва самодельного взрывного устройства, предположительно заложенного в его автомобиль, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Музыка
Проект Канье Уэста Sunday Service выпустил альбом «Jesus Is Born»
Госпел-хор Канье Уэста Sunday Service на католическое Рождество выпустил дебютный альбом «Jesus Is Born».
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
Общество
Мокрый снег и туман придут в Петербург
По словам эксперта, 26 декабря Северная столица попадет в северо-западную, более холодную периферию циклонического вихря.
Происшествия
В Пугачеве подростки удерживали и насиловали несовершеннолетнюю
Политика
Лавров назвал условие прекращения войны в Донбассе
«Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском», — подчеркнул он.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
Армия и оружие
«Жду еще больше удачи в любви»: что власть и бизнес ждут от 2020 года
Еще одно важнейшее событие, которое ждет нас в 2020 году, — всемирная выставка ЭКСПО в Дубае.
Происшествия
В Москве совершено нападение на сотрудника пресс-службы Росгвардии
Неизвестные напали в Москве на сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева.
Технологии
Microsoft упростит установку драйверов и обновлений в Windows 10
Как пишет источник, компания Microsoft работает над новыми и более простыми путями установки драйверов и обновлений, не связанных с безопасностью, в Windows 10.
Происшествия
В Якутии два человека погибли в провалившихся под лед грузовиках
В Жиганском районе Якутии при провале под лед на реке Лене двух "КамАЗов" погибли два человека.
Общество
Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира.
Общество
В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод
По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу "Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед" (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом
Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Общество
Мэрия Екатеринбурга высказала замечания к главному ледовому городку
Шоу-бизнес
Пелагея бросила супруга-спортсмена
Известная российская певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Гаджеты
Новые смарт-часы Xiaomi на базе Wear OS получили модуль NFC
На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin представлен проект нового носимого устройства — «умных» наручных часов под названием Forbidden City.