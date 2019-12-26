Гаджеты

REGNUMREGNUMНазваны распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
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с чего всё началось
Пользователь смартфона, оставляя его на ночь на зарядке, а также не отключая устройство от зарядки после достижения 100% емкости батареи, сокращает тем самым ресурс его аккумулятора, об этом изданию Business Insider
 рассказал директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.
РИА Новостивчера в 21:11

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять смартфон заряжаться на ночь

ТАСС02:27

Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью

РБК01:51

Эксперт рассказал, как нельзя заряжать смартфон

Народные новостивчера в 22:14

Стало известно, как правильно заряжать смартфоны

Телеканал 360°00:54

Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона

Известия00:05

Эксперт рассказал о рисках при зарядке смартфона ночью

Газета.Ru02:27

Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфонов

РИА Новостивчера в 21:11
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Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

РБК 00:31
Происшествия

Суд оставил бывшего мэра Челябинска в СИЗО

REGNUM 00:27
Политика

Глава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин заявил, что объявить 31 декабря выходным днем логично, но нужно подумать, как это сделать.
Коммерсантъ вчера в 21:41
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Крым

Вчера, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Коммерсантъ 01:24
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Шоу-бизнес

Старший сын Валерии с женой впервые вышел в свет после тайной свадьбы

Старший сын Валерии 25-летний Артемий Шульгин впервые вышел в свет с женой Натальей Коренной. Пара тайно сыграла свадьбу летом этого года.
Актуальные Новости вчера в 21:00
Общество

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.
РИА Новости вчера в 20:23
Политика

МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»

В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.
РБК 01:25
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Происшествия

Российский подросток напал на учительницу с молотком

Lenta.ru вчера в 05:43
Футбол

Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020

Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
ТК Звезда 01:56
Политика

Новак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной

Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки газа, а Москва предлагала договор сроком от года до трех и транзит 25 – 35 млрд куб. м. В итоге 20 декабря стороны подписали протокол о транзите, который предусматривает пятилетнее соглашение и прокачку 65 млрд куб. м газа через территорию Украины в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год.
Известия вчера в 17:10
Происшествия

На станции метро «Китай-город» мужчина упал на пути

РБК 01:37
Культура

Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»

Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC.
РБК 02:30
Политика

Лавров допустил мир на Донбассе при Зеленском

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него все еще есть надежды на урегулирование конфликта на Донбассе во время президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 02:33
Гаджеты

Huawei выпустит удешевленную версию Huawei Mate X с 6ГБ ОЗУ

Пока существует только версия с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. О сроках выхода новых версий пока ничего не сообщается.
Astera 23 декабря в 12:59
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:40
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Происшествия

Два человека погибли при провале «КамАЗа» под лед в Якутии

Мужчина и женщина погибли в результате провала "КамАЗа" под лед на реке Лена в Якутии 25 декабря.
ТАСС 02:33
Политика

ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным

Главным скандалом 2019 года россияне назвали допинговый скандал, главной победой - победу российских спортсменов в фигурном катании, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 16:57
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Общество

Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2»

Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.
Ruposters.ru вчера в 08:19
Происшествия

Путин уволил подследственного замглавы СКР по Свердловской области

Полковник юстиции, первый замглавы СКР по Свердловской области Михаил Бусылко отстранён от должности.
REGNUM 02:23
Политика

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

РИА Новости вчера в 11:46
Происшествия

В Иране разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение на северо-западе Ирана. Инцидент произошёл рядом со стратовулканом Себелан, сообщает агентство Tasnim.
News.ru вчера в 03:35
Общество

Китай давит мир интеллектом

Давно подмечено и сказано, что в Китае перестали мерить успех одними лишь цифрами годового прироста ВВП.
РИА Новости 00:00
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II уходит в историю

Как сообщает издание «Drom», 23 декабря на предприятии Toyota Motomachi был выпущен последний седан Toyota Mark X, который является преемником модели Mark II.
Тарантас Ньюс вчера в 00:17
Политика

Путин отказался от примирения с Польшей

Во время общения с журналистами Путин напомнил обстоятельства ввода советских войск на территорию Польши в сентябре 1939 года.
RuBaltic.Ru 00:50
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