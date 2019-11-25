Экономика
РИА НовостиНазваны размеры банковских депозитов россиян
Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*. Депозиты растут На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом депозиты физических лиц в российских банках увеличиваются.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:23, Ашберн
Футбол
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
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Стараниями китайских отраслевых СМИ в сеть просочились самые первые фото роскошного внедорожника Mercedes-Maybach GLS.
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Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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Напомним, что в первом матче на чемпионате мира по пляжному футболу россияне сумели обыграть команду Сенегала со счетом 8:7.
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Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми
Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.
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Трейлер нового сезона «Доктора Кто» опубликован в Сети
Армия и оружие
Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»
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Ученые предупредили о столкновении с Землей гигантского астероида
Армия и оружие
Джонсон отрицает информацию о планах сократить британскую армию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск.
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Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
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В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника
В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
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Глава МИД Люксембурга предложил ЕС признать Палестину
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал Евросоюз признать Палестину как государство в качестве ответа на политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении поселений.
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Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
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Транспорт
В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей
Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
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Светлана Лобода разбила сердце вокалисту Rammstein в его новом клипе
Новый клип полного проекта вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна снимался в Санкт-Петербурге.
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Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса
Экономика
Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск рассказал о новом роботе для армии
Предназначенный для российской армии робот "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
Происшествия
Более десяти дворников задержаны после массовой драки лопатами в центре Москвы
Задержаны более десяти дворников, устроивших драку с лопатами и ломами в центре столицы, передает РЕН ТВ.
Общество
Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности
Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
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