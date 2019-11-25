Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны размеры банковских депозитов россиян

2 фото
Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*. Депозиты растут На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом депозиты физических лиц в российских банках увеличиваются.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Названы размеры банковских депозитов россиян

РИА Новости16:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:23, Ашберн

Еще на 1 год освобождаются физические лица от уплаты налога с доходов по банковским депозитам

КП - Молдова17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:23, Ашберн
Общество

Диетолог назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника

Известия 07:50
Футбол

Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Вести.Ru 13:00
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости 22 ноября в 08:46
Авто

Первые фото роскошного Mercedes-Maybach GLS

Стараниями китайских отраслевых СМИ в сеть просочились самые первые фото роскошного внедорожника Mercedes-Maybach GLS.
Allroader.ru 21 ноября в 19:53
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 22 ноября в 06:58
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

Напомним, что в первом матче на чемпионате мира по пляжному футболу россияне сумели обыграть команду Сенегала со счетом 8:7.
Газета.Ru 16:17
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.
Lenta.ru 16:59
Кино

Трейлер нового сезона «Доктора Кто» опубликован в Сети

iReactor вчера в 12:42
Армия и оружие

Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Rambler News Service 21 ноября в 23:47
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Газета.Ru 09:22
Космос

Ученые предупредили о столкновении с Землей гигантского астероида

Профиль 21 ноября в 07:35
Армия и оружие

Джонсон отрицает информацию о планах сократить британскую армию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск.
Коммерсантъ 11:09
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Происшествия

Пилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Ведомости 03:50
Происшествия

В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника

В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
RT на русском 09:05
Политика

Глава МИД Люксембурга предложил ЕС признать Палестину

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал Евросоюз признать Палестину как государство в качестве ответа на политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении поселений.
РИА Новости 11:55
Транспорт

Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин

Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:29
Происшествия

В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления

РИА Новости 14:51
Транспорт

В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей

Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 04:53
Музыка

Светлана Лобода разбила сердце вокалисту Rammstein в его новом клипе

Новый клип полного проекта вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна снимался в Санкт-Петербурге.
Mockva.ru 08:49
Теннис

Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса

Вести.Ru 15:43
Экономика

Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год

Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
РИА Новости вчера в 07:17
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Известия 14:22
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск рассказал о новом роботе для армии

Предназначенный для российской армии робот "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
РИА Новости 16:03
Происшествия

Более десяти дворников задержаны после массовой драки лопатами в центре Москвы

Задержаны более десяти дворников, устроивших драку с лопатами и ломами в центре столицы, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 15:54
Общество

Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности

Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
РИА Новости 12:25
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Автоновости дня 07:04
Здоровье

Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Ugpressa.ru 22 ноября в 23:37
Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП с детским омбудсменом Украины

Известия 15:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное