Экономика
Московский КомсомолецРоссияне хранят в банке в среднем 200 тысяч рублей
По данным рейтинга РИА Новости, вклады россиян в банках постепенно растут, в среднем гражданин хранит на депозите 200 тысяч рублей.
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Политика
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Румынии.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Культура
Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»
Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
Единоборства
Уайлдер проигрывал Ортису на карточках всех судей
Ранним утром 24 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Происшествия
В Черном море при кораблекрушении погибли 14 тысяч овец
В Черном море погибли 14 тысяч овец, сообщает BBC. Инцидент произошел в румынском порту Мидия.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск России сообщил о новом роботе для армии
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщало, что к 2025 году в России планируют создать группировки способных на решение боевых задач многофункциональных роботов.
Авто
Как вырастет утильсбор в коммерческом транспорте
В среднем ставки утильсбора на грузовые автомобили с 1 января вырастут на 17,46%.
Армия и оружие
Джонсон отрицает информацию о планах сократить британскую армию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск.
Общество
Пушков прокомментировал поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Происшествия
КСИР сообщил о предотвращённом заговоре в Иране
5 ноября 2019-го в Иране повысились цены на бензин в два раза — с 15 тыс. ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр.
Наука
Занятие любовью помогает мухам улучшить память
Чтобы узнать, влияет ли секс на память мух, учёные давали им почувствовать некий запах, а после били слабым разрядом тока.
Теннис
Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса
В Мадриде завершился розыгрыш Кубка Дэвиса. В финале сборная Испании победила команду Канады и в шестой раз стала победительницей турнира.
Происшествия
В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка
Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Происшествия
Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео
Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.
Происшествия
Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 6 человек
В Оренбургской области в результате столкновения микроавтобуса с фурой погибли, по предварительным данным, шесть человек, в том числе, один несовершеннолетний.
Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
Общество
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Футбол
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Политика
Украинская экономика проходит процесс саморазрушения
Андрей Головачев, являющийся политическим экспертом, написал статью, в которой рассказал о факторах, которые привели экономику Украины к саморазрушению.
Армия и оружие
В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.