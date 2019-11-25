Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссияне хранят в банке в среднем 200 тысяч рублей

По данным рейтинга РИА Новости, вклады россиян в банках постепенно растут, в среднем гражданин хранит на депозите 200 тысяч рублей.
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Названы размеры банковских депозитов россиян

РИА Новости16:50

Россияне хранят в банке в среднем 200 тысяч рублей

Московский Комсомолец17:37

Названы размеры депозитов россиян в банках

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