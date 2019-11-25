Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны размеры банковских депозитов россиян

Рост на 2,4 триллиона рублей На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом размер депозитов физических лиц в российских банках увеличивается.
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с чего всё началось

Названы размеры банковских депозитов россиян

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
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Названы размеры банковских депозитов россиян

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