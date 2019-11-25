Экономика
РИА НовостиНазваны размеры банковских депозитов россиян
Рост на 2,4 триллиона рублей На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом размер депозитов физических лиц в российских банках увеличивается.
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Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.РИА Новости16:50
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В РАН предложили отправить в космос «Спектр-М» на «Ангаре-А5В»
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
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В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
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Ценник бензина АИ-98 «подрос» сразу на 15 рублей до 70 рублей за литр — это рекорд недели по стоимости.