Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестана (22 тыс. руб.), Тувы (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.). По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует тоже Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.
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с чего всё началось

Названы размеры банковских депозитов россиян

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
РИА Новости16:50

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Названы размеры банковских депозитов россиян

РИА Новости16:50

Эксперты сообщили о размерах депозитов россиян

РБК19:23

Россияне хранят в банке в среднем 200 тысяч рублей

Московский Комсомолец17:37

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъ19:52

Названы суммы на счетах россиян

Lenta.ru19:10

Размеры банковских депозитов россиян увеличились в размерах

Телеканал 360°19:48

Храните деньги в банке: россияне увеличивают размеры депозитов

Вести.Ru18:54
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Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Политика

Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Коммерсантъ 10:44
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Нидерландов.
Vprognoze.ru 17:29
Политика

Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость

Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Вести.Ru 10:50
Космос

Adidas первой протестирует обувь в космосе

Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Forbes 17 ноября в 19:02
Фигурное катание

Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Радио Sputnik вчера в 05:11
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Kleo.ru 06:38
Шоу-бизнес

Отчим бил: Жанна Агузарова разорвала связь с мамой 30 лет назад

По словам пластического хирурга Игоря Белого, певица поработала над лицом.
Комсомольская правда 13:12
Футбол

В Серии А перенесли матч из-за проливного дождя

Матч 13-го тура Серии А «Лечче» — «Кальяри», который должен был состояться сегодня, 24 ноября, перенесен на понедельник.
Sport24.ru 15:48
Здоровье

Ульяновские диабетики получили долгожданные медсредства

Именно столько инсулинозависимых людей получают федеральные и региональные льготы в Ульяновской области.
Ульяновская правда 22 ноября в 04:00
Общество

Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару

Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Rambler News Service 01:07
Происшествия

В Черном море при кораблекрушении погибли 14 тысяч овец

В Черном море погибли 14 тысяч овец, сообщает BBC. Инцидент произошел в румынском порту Мидия.
РЕН ТВ 16:35
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе

iReactor 22 ноября в 19:27
Происшествия

Курильчанка нечаянно убила своего сожителя

Курильчанку заключили под стражу.
АСТВ 19:08
Культура

Умер украинский народный артист Бабаев

Скончался народный артист Украины Давид Бабаев. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил актер Вячеслав Василюк.
РЕН ТВ 08:03
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Известия 12:54
Общество

Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем

Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Lenta.ru 07:58
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости 14:18
Происшествия

Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области

Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
Говорит Москва вчера в 23:48
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Автоновости дня 07:04
Экономика

Bloomberg: Louis Vuitton хочет приобрести Tiffany & Co

Французская транснациональная компания Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) намеревается купить американскую ювелирную марку Tiffany & Co более чем за $16 млрд.
Газета.Ru 17:34
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

ТАСС 16:39
Здоровье

Власти запретят кальяны и вейпы

Помимо обычного табака, ограничительные меры ждут и другие продукты, связанные с курением.
Deita.ru 19:30
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru 18:29
Происшествия

СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области

"В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.
ТАСС 06:15
Спорт

Россия проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.
Metaratings 16:40
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