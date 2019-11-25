Экономика
КоммерсантъРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестана (22 тыс. руб.), Тувы (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.). По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует тоже Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.
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с чего всё началось
Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.РИА Новости16:50
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Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Нидерландов.
Политика
Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость
Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Фигурное катание
Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Шоу-бизнес
Отчим бил: Жанна Агузарова разорвала связь с мамой 30 лет назад
По словам пластического хирурга Игоря Белого, певица поработала над лицом.
Футбол
В Серии А перенесли матч из-за проливного дождя
Матч 13-го тура Серии А «Лечче» — «Кальяри», который должен был состояться сегодня, 24 ноября, перенесен на понедельник.
Здоровье
Ульяновские диабетики получили долгожданные медсредства
Именно столько инсулинозависимых людей получают федеральные и региональные льготы в Ульяновской области.
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Происшествия
В Черном море при кораблекрушении погибли 14 тысяч овец
В Черном море погибли 14 тысяч овец, сообщает BBC. Инцидент произошел в румынском порту Мидия.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе
Происшествия
Курильчанка нечаянно убила своего сожителя
Курильчанку заключили под стражу.
Культура
Умер украинский народный артист Бабаев
Скончался народный артист Украины Давид Бабаев. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил актер Вячеслав Василюк.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Общество
Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем
Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Происшествия
Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области
Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Экономика
Bloomberg: Louis Vuitton хочет приобрести Tiffany & Co
Французская транснациональная компания Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) намеревается купить американскую ювелирную марку Tiffany & Co более чем за $16 млрд.
Здоровье
Власти запретят кальяны и вейпы
Помимо обычного табака, ограничительные меры ждут и другие продукты, связанные с курением.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Происшествия
СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области
"В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.
Спорт
Россия проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.