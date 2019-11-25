Экономика
РИА НовостиНазваны размеры банковских депозитов россиян
Рост на 2,4 триллиона рублей На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом размер депозитов физических лиц в российских банках увеличивается.
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Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.РИА Новости16:50
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Футбол
«Севилья» обыграла «Вальядолид» и вышла на 3-е место в Примере
«Севилья», набрав 27 очков, вышла на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
Наука
Новый материал преобразует диоксид азота в промышленно важное вещество
Ученые создали новый материал, который способен очищать воздух от диоксида азота.
Теннис
Надаль обыграл Шаповалова и принес Испании Кубок Дэвиса в Мадриде
Davis Cup by Rakuten Finals Мадрид, Испания 18 – 24 ноября 2019 Крытые корты, хард Финал Испания – Канада Марсель Гранольерс / Фелисиано Лопес (Испания) – Вашек Поспишил / Денис Шаповалов (Канада) Новый Кубок Дэвиса от Жерара Пике – безобразие.
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Общество
Гололед прогнозируется на территории десяти районов Сахалина
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в районов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
Энергетика
На АЗС в Южно-Сахалинске лит 98-го продают за 70 рублей
Как сообщает Telegram-канал "Стоит", цена 1 литра 98-го бензина на АЗС "Змачинский" достигла 70 рублей, за неделю стоимость топлива выросла сразу на 15 рублей.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Космос
Суперкомпьютер смоделировал эволюцию галактик и межгалактического газа
Притяжение галактик позволяет им с неизменным аппетитом поглощать и более мелких соседок, и обширные межгалактические облака газа.
Политика
Временный президент Боливии подпишет закон о всеобщих выборах
Временный президент Боливии Жанин Аньес Чавес заявила, что подпишет закон о проведении всеобщих выборов в стране.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале мужчин-сексистов
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Общество
Пушков прокомментировал поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Культура
В Большом театре призвали к милосердию
Эскизы Бенуа советовал взять за основу декораций руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, который, по словам Ратманского, и предложил поставить «Жизель».
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Авто
Новая Kia Optima рассекречена полностью
В Южной Корее начался приём заказов на седан Kia K5 нового поколения, который на глобальном рынке известен под названием Optima.
Наука
Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Спорт
Россия проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.