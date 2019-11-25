Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны размеры банковских депозитов россиян

Рост на 2,4 триллиона рублей На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом размер депозитов физических лиц в российских банках увеличивается.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Названы размеры банковских депозитов россиян

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
РИА Новости16:50

Подробнее о событии

Названы размеры банковских депозитов россиян

РИА Новости16:50

Россияне хранят в банке в среднем 200 тысяч рублей

Московский Комсомолец17:37

Стали известны размеры банковских депозитов россиян

News.ru18:20

Названы размеры банковских депозитов россиян в разных регионах

Аргументы и Факты17:58

Москва оказалась лидером по размерам банковских депозитов жителей

Вечерняя Москва18:50

В Бурятии резко выросли банковские вклады населения

Московский Комсомолец Улан-Удэ18:39

Названы размеры депозитов россиян в банках

ФАН17:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Футбол

«Севилья» обыграла «Вальядолид» и вышла на 3-е место в Примере

«Севилья», набрав 27 очков, вышла на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата.
Чемпионат 16:54
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС 07:22
Наука

Новый материал преобразует диоксид азота в промышленно важное вещество

Ученые создали новый материал, который способен очищать воздух от диоксида азота.
Актуальные Новости 05:01
Теннис

Надаль обыграл Шаповалова и принес Испании Кубок Дэвиса в Мадриде

Davis Cup by Rakuten Finals Мадрид, Испания 18 – 24 ноября 2019 Крытые корты, хард Финал Испания – Канада Марсель Гранольерс / Фелисиано Лопес (Испания) – Вашек Поспишил / Денис Шаповалов (Канада) Новый Кубок Дэвиса от Жерара Пике – безобразие.
Sports.ru 08:48
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск России сообщил о новом роботе для армии

РБК 17:38
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Известия вчера в 22:13
Шоу-бизнес

Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец 11:11
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

Lenta.ru 16:59
Шоу-бизнес

Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru вчера в 07:25
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Lenta.ru 14:03
Общество

Гололед прогнозируется на территории десяти районов Сахалина

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в районов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
АСТВ 16:20
Энергетика

На АЗС в Южно-Сахалинске лит 98-го продают за 70 рублей

Как сообщает Telegram-канал "Стоит", цена 1 литра 98-го бензина на АЗС "Змачинский" достигла 70 рублей, за неделю стоимость топлива выросла сразу на 15 рублей.
Московский Комсомолец 18:07
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Космос

Суперкомпьютер смоделировал эволюцию галактик и межгалактического газа

Притяжение галактик позволяет им с неизменным аппетитом поглощать и более мелких соседок, и обширные межгалактические облака газа.
Naked Science 22 ноября в 01:07
Политика

Временный президент Боливии подпишет закон о всеобщих выборах

Временный президент Боливии Жанин Аньес Чавес заявила, что подпишет закон о проведении всеобщих выборов в стране.
Вечерняя Москва вчера в 23:24
Политика

Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
РИА Новости 18:07
Армия и оружие

В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров

Pravda.Ru 07:49
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости 03:02
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
iReactor 22 ноября в 16:20
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале мужчин-сексистов

Городской портал Новый Нижний 22 ноября в 06:56
Происшествия

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
РБК 08:32
Общество

Пушков прокомментировал поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости 09:58
Культура

В Большом театре призвали к милосердию

Эскизы Бенуа советовал взять за основу декораций руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, который, по словам Ратманского, и предложил поставить «Жизель».
Независимая газета 11:07
Спорт

В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Спорт-Экспресс вчера в 05:35
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РБК 15:03
Авто

Новая Kia Optima рассекречена полностью

В Южной Корее начался приём заказов на седан Kia K5 нового поколения, который на глобальном рынке известен под названием Optima.
MotorPage.Ru 22 ноября в 07:27
Наука

Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой

Ugpressa.ru 21 ноября в 23:46
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Спорт

Россия проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.
Metaratings 16:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное