Экономика

Life.ruLife.ruНазваны средние размеры банковских депозитов россиян по регионам

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать924

Подробнее о событии

В Чечне назвали причины маленьких банковских вкладов

REGNUM05:05

В Чечне объяснили маленькие банковские вклады жителей республики

РИА Новостивчера в 08:15

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБК24 ноября в 19:45

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Газета.Ruвчера в 01:40

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известия24 ноября в 23:28

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъ24 ноября в 19:52

Назван средний размер банковских счетов россиян

Московский Комсомолецвчера в 04:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Политика

Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.
РИА Новости 13:28
Авто

В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора

Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Автоновости дня 24 ноября в 21:37
Политика

Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
REGNUM 09:22
Политика

Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством и основными акционерами «Яндекса».
РБК 06:08
Общество

Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты

Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета "Коммерсант".
Газета.Ru 05:41
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН вчера в 19:37
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Политика

Папа Римский помолился за Путина и всех россиян

Папа Римский Франциск по традиции написал телеграммы лидерам стран, над которым он пролетал (в этот раз — из Японии в Рим).
Коммерсантъ 14:09
Происшествия

МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону

RT на русском 14:26
Армия и оружие

Крейсер «Маршал Устинов» прибыл на учения в ЮАР

РФ представляет ракетный крейсер «Маршал Устинов», который совместно с войсками союзников отработает порядок действий при противопиратской и антитеррористической операции на воде, а также тактику при спасении тонущего судна.
Актуальные Новости 24 ноября в 09:18
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Спорт

РФ могут отстранить от большого спорта на четыре года

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус поделился мнением в социальных сетях, что российские спортсмены уже привыкли выступать под нейтральным флагом.
Мир новостей 04:24
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
ФАН вчера в 21:19
Общество

Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота

Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Журналистская правда 08:38
Общество

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС 13:58
Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport 10:16
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Происшествия

Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове

Женщина погибла после наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове, еще семь человек пострадали.
Газета.Ru 14:02
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Авто

Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe

Компания Landwind объявила о начале продаж нового недорогого кроссовера Landwind Fengrong.
Rusargument 01:16
Происшествия

Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии

В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
IvanovoNews 08:39
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Общество

Британия начинает тестирование карт «Мир»

Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
REGNUM 09:59
Спорт

Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу

Известия 24 ноября в 16:45
Армия и оружие

Новый робот для российской армии успешно прошел испытания

По словам Салюкова, успешно завершены государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса «Кунгас».
Вечерняя Москва 24 ноября в 17:34
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное