Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА "Новости".

Политика Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.

Общество Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета "Коммерсант".

Политика Папа Римский помолился за Путина и всех россиян Папа Римский Франциск по традиции написал телеграммы лидерам стран, над которым он пролетал (в этот раз — из Японии в Рим).

Армия и оружие Крейсер «Маршал Устинов» прибыл на учения в ЮАР РФ представляет ракетный крейсер «Маршал Устинов», который совместно с войсками союзников отработает порядок действий при противопиратской и антитеррористической операции на воде, а также тактику при спасении тонущего судна.

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Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.

Происшествия В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).