Общество
Газета.RuНазваны разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
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с чего всё началось
Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.Российская газетавчера в 23:40
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Общество
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Финансы
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Медведев назвал главное условие заключения газового контракта с Киевом
Стокгольмский арбитраж всему голова Газовый контракт между Россией и Украиной на поставки газа рассчитан до 31 декабря этого года.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
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Технологии
В компании Sony создали способ для игры на PlayStation 5 вне дома
В компании Sony создали метод, который поможет клиентам играть на PlayStation 5 за пределами своего дома.
Музыка
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Общество
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Общество
ГИБДД изменит сдачу теории на экзамене на права
ГИБДД России к октябрю 2020 года изменит процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права.
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Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Политика
Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе
Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
Политика
США и Иран обменялись заключенными
Вашингтон передал Тегерану иранского ученого Масуда Солеймани, который без предъявления обвинений был задержан сотрудниками ФБР в американском штате Миннесота в октябре прошлого года, а Иран отдал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016-м году был задержан в Исламской республике по подозрению в шпионаже.
Культура
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Кино
Портал IMDb назвал самых популярных актеров года
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Политика
СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»
О планах сенаторов включить положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода, к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год стало известно в ноябре.