с чего всё началось

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

Политика В Госдуме назвали провокацией намерение провести марш на Крым Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин заявил, что планы главы организации "Меджлис крымско-татарского народа" (организация запрещена в России) Рефата Чубарова провести шествие с территории Украины на Крым является политическим хайпом и провокацией в преддверии саммита "нормандской четверки".

Политика СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.

Футбол Владимир Федотов покинул «Оренбург» Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.

Кино Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

Экономика Военные построят в Севастополе мегасклад Напомним, строительство логистического центра площадью около 130 тысяч кв. м обойдётся «Совфрахту» в 14 млрд рублей.

Происшествия Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Политика Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.

Политика Медведев назвал главное условие заключения газового контракта с Киевом Стокгольмский арбитраж всему голова Газовый контракт между Россией и Украиной на поставки газа рассчитан до 31 декабря этого года.

Спорт Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA 25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.

Общество Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.

Происшествия Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Политика Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».

Политика США и Иран обменялись заключенными Вашингтон передал Тегерану иранского ученого Масуда Солеймани, который без предъявления обвинений был задержан сотрудниками ФБР в американском штате Миннесота в октябре прошлого года, а Иран отдал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016-м году был задержан в Исламской республике по подозрению в шпионаже.

Кино Портал IMDb назвал самых популярных актеров года Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.