с чего всё началось

Эксперты компании Bitdefender обнаружили в магазине Google Play 17 приложений, которые нарушают нормальную работу гаджетов. Несмотря на то, что они не являются вредоносными по сути, так как не взламывают систему пользователя и не крадут его личные данные, их использование крайне нежелательно.

Политика Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.

Экономика Российскому рынку спрогнозировали торможение Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста.

Политика Халифа Хафтар написал Путину письмо Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.

Происшествия Жительница Кирова уморила голодом трехлетнюю дочь Как было установлено, осужденная в феврале 2019 ушла из квартиры, оставив в ней свою дочь без еды и воды.

Спорт Российские ватерполистки разгромили Хорватию на чемпионате Европы Женская сборная России по водному поло одержала третью победу на чемпионате Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Шоу-бизнес 75-летний композитор Максим Дунаевский женится В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.

Хоккей Главный тренер «Лады» Титов покинул свой пост Контракт с Титовым расторгнут по обоюдному согласию сторон, вместе с ним волжскую команду покидают члены его штаба - старший тренер Анатолий Степанов, тренер Олег Волков и тренер по физической подготовке Никита Титов.

Политика Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Происшествия Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом Как отметили в ведомстве, трое погибших — иностранцы. Еще два человека находятся в больнице. Как пишет ТАСС, столкнулись минивэн и «Волга».

Политика Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.

Политика Мишустин высказался о пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.