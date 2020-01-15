Гаджеты
Газета.RuНазваны разряжающие смартфоны Android-приложения
Эксперты компании Bitdefender обнаружили в магазине Google Play 17 приложений, которые нарушают нормальную работу гаджетов. Несмотря на то, что они не являются вредоносными по сути, так как не взламывают систему пользователя и не крадут его личные данные, их использование крайне нежелательно.
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с чего всё началось
Более того, как сообщают исследователи из антивирусной компании Bitdefender, код злонамеренных программ разбит по разным файлам, что затрудняет детектирование их настоящего назначения.Anti-Malware.ru15 января в 10:30
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Полмиллиона пользователей Android скачали разряжающие смартфон адваре
Anti-Malware.ru15 января в 10:30
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