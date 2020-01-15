Гаджеты

Газета.RuГазета.RuНазваны разряжающие смартфоны Android-приложения

Эксперты компании Bitdefender обнаружили в магазине Google Play 17 приложений, которые нарушают нормальную работу гаджетов. Несмотря на то, что они не являются вредоносными по сути, так как не взламывают систему пользователя и не крадут его личные данные, их использование крайне нежелательно.
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с чего всё началось
Более того, как сообщают
 исследователи из антивирусной компании Bitdefender, код злонамеренных программ разбит по разным файлам, что затрудняет детектирование их настоящего назначения.
Anti-Malware.ru15 января в 10:30

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В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения

Astera15 января в 12:01

В Google Play найдены приложения, которые разряжают смартфон

Москва 2405:44

Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

РИА Новости03:07

В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения

Известиявчера в 20:24

Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов

Российская газета07:03

Полмиллиона пользователей Android скачали разряжающие смартфон адваре

Anti-Malware.ru15 января в 10:30

Названы пожирающие батарею смартфонов приложения

Lenta.ru15 января в 09:23
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