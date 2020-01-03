Гаджеты
ToDay News UfaНазваны разряжающие смартфоны Android-приложения
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон. Как сообщает ToDay News Ufa, причина оказалась в алгоритме загрузки рекламы приложений.
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с чего всё началось
Более того, как сообщают исследователи из антивирусной компании Bitdefender, код злонамеренных программ разбит по разным файлам, что затрудняет детектирование их настоящего назначения.Anti-Malware.ru15 января в 10:30
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Полмиллиона пользователей Android скачали разряжающие смартфон адваре
Anti-Malware.ru15 января в 10:30
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Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Политика
Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням Кристины Резцовой
Бежавшая на третьем этапе Кристина Резцова заметила, что две мишени на ее щите закрыты. Сама Кристина по этим мишеням не стреляла.
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Происшествия
Четыре человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Саратовом
Два автомобиля столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, в результате чего погибли четыре человека и пятеро получили травмы о т средней степени тяжести до тяжелой.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Общество
Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»
В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Политика
Премьеру Мишустину предоставлена государственная охрана
Михаил Мишустин, назначенный в четверг премьер-министром России, взят под государственную охрану, как и предписывает законодательство, сообщил ТАСС источник в Доме правительства.
Политика
Помпео прокомментировал возможность изменения отношения к РФ
На место Дмитрия Медведева был назначен Михаил Мишустин. Состав правительства будет сформирован в ближайшее время.
Политика
Послание президента вызвало положительные эмоции у 73% россиян
Позитивные эмоции послание президента России Федеральному собранию вызвало у 73% респондентов.
Музыка
Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
Политика
Премьер-министр Украины подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку.
Финансы
Экономист объяснил свои слова о курсе рубля по 200 за доллар
Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев объяснил свои слова о возможном движении курса рубля «в сторону 200 рублей за доллар» риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост.
Политика
Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Шоу-бизнес
Звезда «Моей прекрасной няни» пожелала здоровья Анастасии Заворотнюк
Актриса из популярного российского телесериала «Моя прекрасная няня» пожелала здоровья продолжающей бороться с раком головного мозга актрисе Анастасии Заворотнюк.
Общество
The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Наука
Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке
Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.
Армия и оружие
Украина начнет глубинное минирование Азовского моря
Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Общество
«Ваша виза одобрена»: МИД Германии извинился за шутку в Twitter
Пользователи Twitter вынудили МИД Германии извиниться за шутку, опубликованную в официальном аккаунте ведомства.
Общество
В Москве повторен температурный рекорд 95-летней давности
Шоу-бизнес
Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу
По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
Здоровье
6 простых правил для сохранения здоровья почек
Избыток натрия не только заставляет организм запасать больше воды, чем необходимо, он также повышает кровяное давление, создавая тем самым нагрузку на кровеносные сосуды и почки организма.