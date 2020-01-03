с чего всё началось

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон. Как сообщает ToDay News Ufa, причина оказалась в алгоритме загрузки рекламы приложений.

Политика Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.

Биатлон Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням Кристины Резцовой Бежавшая на третьем этапе Кристина Резцова заметила, что две мишени на ее щите закрыты. Сама Кристина по этим мишеням не стреляла.

Происшествия Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи» Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Четыре человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Саратовом Два автомобиля столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, в результате чего погибли четыре человека и пятеро получили травмы о т средней степени тяжести до тяжелой.

Политика Премьеру Мишустину предоставлена государственная охрана Михаил Мишустин, назначенный в четверг премьер-министром России, взят под государственную охрану, как и предписывает законодательство, сообщил ТАСС источник в Доме правительства.

Финансы Экономист объяснил свои слова о курсе рубля по 200 за доллар Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев объяснил свои слова о возможном движении курса рубля «в сторону 200 рублей за доллар» риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост.

Политика Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.

Наука Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.