Сколько бензина могли купить жители регионов РФ в начале 2020 года

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Аналитики составители рейтинг российских регионов по доступности бензина, подсчитав, сколько топлива АИ-92 могут купить жители разных областей страны на среднюю месячную зарплату.

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