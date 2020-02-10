Общество

Российская газетаРоссийская газетаЭксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина

Аналитики составители рейтинг российских регионов по доступности бензина, подсчитав, сколько топлива АИ-92 могут купить жители разных областей страны на среднюю месячную зарплату.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения

Сколько бензина могли купить жители регионов РФ в начале 2020 года
РИА Новостивчера в 16:59

Подробнее о событии

Стали известны регионы-лидеры по доступности бензина в России

Известия03:23

Ямал и Москва лидируют в России по доступности бензина

ПРАЙМвчера в 17:05

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

РБК01:11

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

Коммерсантъвчера в 23:39

В России назвали регионы с самым доступным бензином

URA.Ruвчера в 20:48

Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина

Российская газета02:29

Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения

РИА Новостивчера в 16:59
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Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Город+ 02:43
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Газета.Ru 03:47
Кино

Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую роль второго плана

В категории «Лучший актер второго плана» были также номинированы Том Хэнкс с фильмом «Прекрасный день по соседству», Аль Пачино за роль в киноленте «Ирландец», Джо Пеши из этой же картины и Энтони Хопкинс за роль в «Двух папах».
iReactor вчера в 20:32
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр

Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Народные новости вчера в 12:52
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Политика

Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

Ранее газета "Троицкий вариант" опубликовала сканы документа, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых.
РИА Новости 03:28
Общество

10 лучших нарядов, в которых звездные мамы получали «Оскар»

Одни не уставали петь дифирамбы фасону и асимметрии наряда французского модного дома, а другие назвали туалет обладательницы "Оскара" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Майкл Клейтон" мусорным мешком.
Летидор 00:00
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Происшествия

Президент Казахстана поручил уволить допустивших беспорядки чиновников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области, где в минувшую пятницу произошли беспорядки.
Известия 03:10
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

ТАСС 03:30
Происшествия

В Петербурге доцент Военмеха ушел на могилу к коту и пропал на три дня

В Санкт-Петербурге три дня искали доцента БГТУ «Военмех», который ушел на могилу к коту и бесследно пропал.
Петербургский дневник 04:17
Армия и оружие

Ополченец заставил плакать украинцев по ту сторону фронта

Ополченец уверен, что во многих жителях Украины еще не умерло человеческое и об этом надо непременно помнить.
Свободная Пресса 02:06
Политика

Врио губернатора Махонин возглавил правительство Пермского края

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Махонина врио губернатора Пермского края в связи с досрочным прекращением полномочий Решетникова, возглавившего Минэкономразвития.
РИА Новости 04:04
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08 февраля в 08:39
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Общество

В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
РИА Новости 03:40
Общество

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:13
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Известия вчера в 22:17
Общество

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Политика

Сергей Лавров: разведение сил в Донбассе тормозят США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете", опубликованном в День дипломатического работника, заявил, что на саммите в Париже Украина отказалась зафиксировать задачу разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США.
Вести.Ru вчера в 17:36
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Гаджеты

Huawei P20 и Huawei P20 Pro начали получать стабильную Android 10

Huawei развернула обновление пользователей смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro до стабильной версии EMUI 10, которая основана на Android 10.
The GEEK 03:05
Общество

Самолет пересек Атлантику за рекордное время благодаря шторму

Boeing 747 авиакомпании British Airways, летевший из Нью-Йорка в Лондон, преодолел маршрут за рекордные 4 часа 56 минут.
BFM.ru вчера в 14:26
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 03:28
Кино

Netflix впервые опубликовал список запрещенных к показу фильмов

VSE42.RU 07 февраля в 23:32
Космос

Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта

Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Известия вчера в 23:02
Происшествия

Силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН

В институте Сибирского отделения РАН проходят обыски.
REGNUM 03:17
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
RT на русском 02:56
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