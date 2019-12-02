Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидер по этому показателю в текущем году - Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Северная надбавка Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидер по этому показателю в текущем году - Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

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