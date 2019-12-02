Общество
РИА НовостиНазваны регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Северная надбавка Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидер по этому показателю в текущем году - Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.РИА Новости16:14
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