Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.

с чего всё началось

Северная надбавка Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидер по этому показателю в текущем году - Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

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