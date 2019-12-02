Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Северная надбавка Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидер по этому показателю в текущем году - Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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Эксперты назвали российские регионы с самыми высокими зарплатами

РБК20:02

Чукотский автономный округ признан регионом с самыми высокими зарплатами

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Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Российская газета20:03

Названы регионы России с самой большой долей высоких зарплат

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Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Lenta.ru18:52

СМИ назвали регионы-лидеры по уровню зарплат

Life.ru18:14

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

РИА Новости16:14
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