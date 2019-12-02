Общество
РИА НовостиНазваны регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Северная надбавка Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидер по этому показателю в текущем году - Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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Общество
В России три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам
В России с 1 декабря в список сильнодействующих средств включены три лекарственных препарата, которые входят в число жизненно необходимых.
Происшествия
Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии
Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».
Происшествия
Глава Бурятии предложил помощь пострадавшим в крупном ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в рухнувшем с моста автобусе погибли 19 человек Накануне днём, 1 декабря, в Забайкальском крае слетел с моста на лёд замёрзшей реки Куэнгу рейсовый автобус "Чита-Сретенск".
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Авто
В Сети рассказали, как создавался первый народный автомобиль в СССР
Эксперты рассказали об истории создания «Москвича-400», у которого было несколько прототипов, правда они, по некоторым причинам, так и не были взяты в основу.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Авто
Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
Экономика
Цены на кофе выросли более чем на 25%
За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке.
Армия и оружие
Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57
Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Общество
Клиенты узнали о долгом пути официантки на работу и купили ей машину
В американском городе Галвестон посетители одного из кафе подарили машину официантке, когда узнали, что она тратила на дорогу до работы и обратно по пять часов.
Происшествия
В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз
Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
Музыка
Солист Rammstein Линдеманн показал фото с Лободой со съёмок клипа
Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram фотографии со съёмок клипа «Frau&Mann» для группы Lindemann.
Гаджеты
Недорогой смартфон Huawei Nova 6 с 5G представят 30 ноября
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» остался лидером американского проката
Лидером минувшего уикенда ожидаемо стал диснеевский мультфильм "Холодное сердце 2", которому вторые выходные в США принесли $85,2 млн.
Шоу-бизнес
Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши
В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в Ла Лиге
"Барселона" одержала победу над "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Здоровье
Российский врач разоблачил дорогие и бесполезные лекарства от гриппа
Врач разоблачил дорогие и бесполезные препараты от гриппа, которые ежедневно употребляют тысячи россиян.
Здоровье
Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери
Происшествия
Житель Иркутска ответит в суде за взятые на «мертвых душ» кредиты
Финансовой организации был нанесен ущерб более чем на 800 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.