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с чего всё началось

Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидер по этому показателю в текущем году - Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

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