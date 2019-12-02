Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Северная надбавка Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидер по этому показателю в текущем году - Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.
РИА Новости16:00

Подробнее о событии

Названы регионы России с самой большой долей высоких зарплат

Коммерсантъ22:01

СМИ назвали регионы-лидеры по уровню зарплат

Life.ru18:14

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Российская газета20:03

Эксперты назвали российские регионы с самыми высокими зарплатами

РБК20:02

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Lenta.ru18:52

Чукотский автономный округ признан регионом с самыми высокими зарплатами

Эхо Москвы21:03

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

РИА Новости16:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:36, Ашберн
Происшествия

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье получат выплаты

EastRussia 18:07
Политика

Россия призвала НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Lenta.ru 20:55
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко одержал победу нокаутом над представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса в Москве.
RT на русском 29 ноября в 16:58
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Известия 18:30
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

RT на русском 22:02
Футбол

«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия

Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье из-за ДТП с автобусом

Вертолет центра медицины катастроф прилетел в Кокуй. На борту психологи, прибывшие из Москвы утром 2 декабря.
Zab.RU 20:31
Космос

Уфолог обнаружил на снимках Марса ископаемую рыбу

Недавно уфолог обнаружил на фото, сделанных марсоходом Curiosity, артефакт, который причислил к разряду ископаемых рыб.
OAnews 11:28
Армия и оружие

The New York Times: российские военные в августе атаковали лагерь беженцев в Сирии

В августе 2019 года российская авиация атаковала лагерь для перемещенных лиц в районе сирийского города Хасс, пишет The New York Times.
Дождь 11:59
Общество

Три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам

С 1 декабря в России три жизненно необходимых лекарственных препарата включены в список наркотических средств, сообщает РБК.
Общественное телевидение России 08:38
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 20:00
Шоу-бизнес

Леонтьев заявил о намерении завершить карьеру

Певец Валерий Леонтьев, который весной отметил 70-летие сольным концертом, заявил, что в следующем году хочет завершить карьеру.
Взгляд.ру 01:33
Транспорт

РЖД начнет продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
РБК 17:47
Футбол

Маурицио Сарри: «Надеюсь, Роналду выиграет „Золотой мяч“»

Sports.ru 07:07
Автоспорт

Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС Спорт 09:55
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва 04:27
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Музыка

Ани Лорак вернулась на Украину и расплакалась на сцене

Украинская певица Ани Лорак, проживающая в Москве и выступающая на российской сцене, посетила 29 ноября Киев, где приняла участие в съемках новогоднего концерта телеканала "Интер", сообщает Российский Диалог со ссылкой на kp.ua.
Российский Диалог вчера в 12:45
Футбол

Мельгарехо и Ананидзе повздорили в концовке матча с «Зенитом»

Чемпионат 13:09
Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru вчера в 08:39
Армия и оружие

В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись

Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.
Lenta.ru 16:09
Происшествия

В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз

Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ТАСС 21:38
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru 13:46
Общество

Гороскоп для всех Знаков Зодиака на декабрь 2019 года

В декабре вам захочется больше времени провести в кругу семьи и в домашней обстановке.
Красный Север (ЯНАО) вчера в 08:32
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
RT на русском 15:47
Футбол

Дзюба выложил пост после победы «Зенита» над «Спартаком»

Газета.Ru 15:55
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Политика Сегодня 29 ноября в 01:52
Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru вчера в 12:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное