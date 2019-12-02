Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Северная надбавка Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидер по этому показателю в текущем году - Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.
РИА Новости16:00

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Названы регионы-лидеры по максимальным зарплатам

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Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

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Life.ru18:14

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