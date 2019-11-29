В абсолютном значении расходы Татарстана (по состоянию на 8 ноября) составили около 18,4 млрд рублей. Аутсайдерами рейтинга стали Дагестан (освоено около четверти средств), Еврейская автономная область (около 23,6%), Магаданская область (меньше 15%).

с чего всё началось

Чеченская Республика оказалась лидером среди регионов РФ по объему освоения бюджетных денег, выделенных на нацпроекты. Таковы данные, опубликованные в системе "Электронный бюджет". Так, в Чечне бюджет на нацпроекты освоен на 77,4 процента (12,8 миллиарда рублей).

Политика В Севастополе задержали украинскую шпионку В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.

Общество Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель оступилась и упала на сцене во время выступления на собрании Федерального объединения торгово-промышленных палат в Берлине.

Технологии Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег Российские банки начали сталкиваться с новым вирусом, который способен автоматически переводить средства через мобильные приложения для операционной системы Android.

Шоу-бизнес Рэпер Гуф представил свою новую девушку Кажется, Гуф пришел в себя после расставания с солисткой A'Studio Кети Топурией. Рэпер встречается с новой девушкой.

Шоу-бизнес Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».

Политика В Мосгордуме сорвалось заседание «круглого стола», посвящённого преследованию оппозиции Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила со ссылкой на Шувалову, что заявка на проведения "круглого стола" была отозвана в последний момент лидером фракции КПРФ.