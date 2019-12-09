Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые курящие и пьющие регионы России

Регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера стали самыми курящими и пьющими в России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости. По данным агентства, наибольшая приверженность к вредным привычкам отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
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с чего всё началось

Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

В Магаданской и Сахалинской областях самой серьезной проблемой является алкоголь, так как в этих регионах фиксируется самый высокий уровень его потребления на одного взрослого человека.
РИА Новости16:07

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Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

РИА Новости16:07

Эксперты назвали регионы с наибольшим распространением вредных привычек

РБК17:28

Опубликован рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек у населения

Московский Комсомолец17:41

Стали известны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Известия17:45

Эксперты назвали регионы России с минимальным числом вредных привычек

Life.ru16:34

Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек

РЕН ТВ16:37

Эксперты назвали российские регионы - лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Комсомольская правда19:11
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Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
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Эвакуация прошла в шести школах Владивостока из-за сообщений о минированиях, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
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EMUI 10 против EMUI 9.1: в чем разница?

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Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире

Ранее 35-летний премьер Украины Алексей Гончарук считался самым молодым премьером в мире.
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В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
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В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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Болельщик «Милана» получил ранение, пытаясь завладеть футболкой игрока

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