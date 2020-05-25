Общество
Российская газетаНазваны регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
Лидеров и аутсайдеров среди российских регионов по социальной ориентированности бюджетов определило исследование, проведенное РИА Новости. Наибольшие социальные бюджетные расходы зафиксированы в столичных и сырьевых регионах, в хвосте рейтинга - Чукотка и Камчатка.
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Первую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где по итогам 2019 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 106,29 тысячи рублей на одного жителя. За ней следуют Москва и Санкт-Петербург с показателем, превышающим 90 тысяч рублей на человека.РИА Новостивчера в 17:33
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