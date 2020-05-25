Общество
РИА НовостиНазваны регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
Первую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где по итогам 2019 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 106,29 тысячи рублей на одного жителя. За ней следуют Москва и Санкт-Петербург с показателем, превышающим 90 тысяч рублей на человека.
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Больше всего средств (свыше 90 тысяч рублей на человека) на социальную сферу в 2019 году выделили Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург, меньше всего (до 30 тысяч рублей) — Камчатский край и Чукотский автономный округ.РИА Новостивчера в 17:27
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Петербург вошел в тройку регионов – лидеров по социальной ориентированности бюджетов
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