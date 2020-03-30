Общество
Российская газетаНазваны регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах
Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг. Так, в уральском округе самые высокие зарплаты оказались у северян ‒ в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Тюменской области.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Тюменской, Магаданской и Сахалинской областей.РИА Новостивчера в 17:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Ленобласть попала в ТОП-20 регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах
Online47.ruвчера в 20:40
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество
Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Здоровье
Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри
Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
Здоровье
Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса
На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
Здоровье
ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Беларуси
Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что Беларусь на ранних стадиях отлично справляется.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
Власти Москвы и Подмосковья ввели режим самоизоляции для всех граждан
Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19
Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
Экономика
Простой обойдется торговым центрам в 50-100 млн рублей в день
Как сообщил ТАСС президент совета Булат Шакиров, отечественным торговым центрам вынужденный простой обойдется в 50-100 миллионов рублей ежедневно.
Общество
Подпольные конторы перестали быть крупнейшими рекламодателями Рунета
Трафик из поиска на крупнейшие легальные кинотеатры за год вырос на 145%, на сайты телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов — на 37%, приводит свою статистику на ноябрь 2019 года к ноябрю 2018-го представитель "Яндекса".
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Авто
УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»
Общество
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Политика
Головачев: Коррупционный скандал с Ермаком спас Порошенко
В свое время Порошенко тоже рьяно взялся за преследование «попередников» из «банды Януковича», но его самого быстренько поймали на «горячем», и Петр Алексеевич понял, что рейтинг придется поддерживать другими забаганками.
Здоровье
В Минздраве дали рекомендации для находящихся в самоизоляции
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай дал рекомендации для находящихся в самоизоляции, передает РИА "Новости".
Экономика
Минпромторг просит поддержать бизнес
Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
Происшествия
Пропавшего студента российского медвуза нашли на болоте
Останки студента петербургского медвуза 22-летнего Сергея Павлова, пропавшего в январе, волонтеры нашли на болоте Всеволожского района Ленинградской области.
Общество
В Башкирии чиновник вышел на работу после поездки в Доминикану
Вышла на свое рабочее место и жена чиновника, врач. Об этом сообщалось на оперативном совещании в правительстве РБ 30 марта 2020 года.
Общество
Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу
Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.