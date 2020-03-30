Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Тюменской, Магаданской и Сахалинской областей.

с чего всё началось

Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг. Так, в уральском округе самые высокие зарплаты оказались у северян ‒ в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Тюменской области.

Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах

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