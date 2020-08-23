Транспортировку Навального в Германию оплатил фонд Зиминых

В Facebook Волков поблагодарил Зимина и фонд его семьи, которые оплатили рейс с реанимационным оборудованием, а также ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке.