Президент Литвы Гинтанас Науседа заявил, что он намерен принять личное участие в акции солидарности с протестами против переизбрания Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, как передает "Ридус".
Элиста, 24 августа 2020, 00:24 — REGNUM В Республике Калмыкия в связи со сложной эпидемиологической обстановкой власти приняли решение продлить текущий этап ограничений на две недели, передаёт ИА REGNUM.
Как сообщает издание Motor1, в итоге суд обязал Mercedes-Benz выплатить исцу сумму в размере 742 334 евро (около 55 миллионов рублей по среднегодовому курсу), а также 200 тысяч рублей судебных издержек и пошлин.