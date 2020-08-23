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Названы регионы-лидеры по востребованности ипотеки в России

Отмечается, что реже остальных за кредитами по ипотеке обращаются жители регионов Северного Кавказа, Крыма, Севастополя, Республики Алтай.В источнике
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RT на русском

Названы регионы-лидеры по востребованности ипотеки в России

RT на русском17:56
Online47.ru

Стали известны регионы РФ, жители которых чаще всего берут ипотеку

Online47.ru17:46
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

РИА Новости17:08
Газета.Ru

Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

Газета.Ru17:40

Президент Литвы поддержал «живую цепь» солидарности протестам в Минске

Президент Литвы Гинтанас Науседа заявил, что он намерен принять личное участие в акции солидарности с протестами против переизбрания Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, как передает "Ридус".
РЕН ТВвчера в 14:04
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Вперед в прошлое

Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков подчеркивает: эта находка только подтверждает, что в свое время театр создавался как одно из самых современных сооружений.
Российская газетавчера в 14:17