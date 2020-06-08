Объем ипотечного кредитования в России в мае 2020 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют предварительные оценки агентства Frank RG и ДОМ.РФ.

Объем ипотечного кредитования в России в мае вырос на 8%

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