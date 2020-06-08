Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbПетербург стал вторым в стране по выдаче льготной ипотеки

В столице оформили 4 тысячи льготных ипотечных кредитов, в Санкт-Петербурге показатели не сильно отстают, по данным на 8 июня ипотека в 6,5% заинтересовала 3,5 тысячи человек, передает корпорация ДОМ.РФ. В пятерку лидеров также вошли Подмосковье, Краснодарский край и Тюменская область.
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Петербург занял второе место в России по выдаче льготной ипотеки под 6,5%

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