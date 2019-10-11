Здоровье
Газета.RuНазваны регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке. Каждый десятый с данным диагнозом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области. Почти во всех регионах Поволжья, кроме Пензенской области.
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с чего всё началось
Росстат и Минздрав не публикуют данные об общем числе заболевших алкоголизмом в регионах. По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).РБК00:00
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