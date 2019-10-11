Здоровье

Газета.RuГазета.RuНазваны регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Как выяснили специалисты, каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области. При этом, как уточняет Минздрав, в последней количество новых пациентов выросло с 15 до 18 на 100 тыс. человек за год, заняв одну из самых высоких позиций в России.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось

Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Росстат и Минздрав не публикуют данные об общем числе заболевших алкоголизмом в регионах. По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
РБК00:00

Подробнее о событии

Названы регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом

RT на русском03:48

Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом

РБК00:00

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Газета.Ru03:12

Минздрав назвал регионы с самым большим количеством больных алкоголизмом

URA.Ru02:01

Чукотка и Якутия стали лидерами по числу новых случаев заболевания алкоголизмом

Коммерсантъ00:58

Минздрав назвал регионы-лидеры по числу алкоголиков

Говорит Москва00:27

Названы регионы России, где живет больше всего алкоголиков

РИА Новости02:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

Российская газета 07:23
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Происшествия

В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

Посольство РФ в Демократической республике Конго (ДРК) подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, заявила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.
Интерфакс 07:42
Общество

Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

Российская газета 03:30
Происшествия

Предполагаемого убийцу Лизы Киселевой задержали еще вчера днем

Жителя Кировского района Саратова Михаила Туватина, которого уличили в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, сотрудники полиции задержали еще вчера, 10 октября, в дневное время.
Четвертая Власть 03:47
Экономика

Греф сообщил о настройке «Сбербанк Онлайн» под нужды оленеводов

Глава Сбербанка Герман Греф в рамках делового завтрака Минсельхоза, прошедшего в пятницу, 11 октября, на площадке корпоративного университета Сбербанка, рассказал о трансформации жизни в глубинке, передает корреспондент РБК.
РБК 07:29
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей ТЦ в Манчестере

Посетителей и сотрудников ТЦ Arndale эвакуировали после того, как мужчина набросился с ножом на нескольких человек.
Вести.Ru 07:25
Политика

Власти Японии усомнились в защите страны от «Искандеров»

Российская газета 06:28
Происшествия

В Архангельске экс-следователь получил 18 лет за взятки и нападение

В Архангельске бывший следователь регионального УМВД осужден на 18 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере и посягательство на жизнь сотрудников РУФСБ.
Российская газета 06:31
Здоровье

Московские врачи провели операцию малышу, родившемуся с тремя ногами

РИА Новости 06:29
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати

В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Lisa.ru вчера в 14:00
Авто

Мантуров назвал объем заказов на автомобили Aurus

В рамках интервью с главой Минпромторга Денисом Мантуровым стало известно, что на новые автомобили роскошной российской марки Aurus поступило уже более 600 предварительных заказов.
32CARS.ru 05:19
Футбол

Клопп признан лучшим тренером Премьер-лиги в сентябре

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лучшим тренером сентября в английской Премьер-лиги.
LiveSport.ru 07:47
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 09 октября в 07:00
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Ведомости 06:48
Киберспорт

Valve сократила количество звезд в рейтинговой системе

Компания сократила количество звезд в рангах с семи до пяти — столько было на старте новой системы рейтинговых игр, которую ввели в 2017 году.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Футбол

Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru вчера в 11:37
Армия и оружие

В ЕС отреагировали на угрозы Эрдогана выпустить в Европу беженцев

Угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу беженцев в случае, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, неприемлимы.
Известия 05:46
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Футбол

Гвардиола хочет видеть Руиса в «Манчестер Сити»

Ранее сообщалось, что "Наполи" готов отпустить Руиса не меньше чем за 80 млн евро.
Soccer.ru 05:03
Политика

Путин: РФ поддержит любые усилия по достижению мира на Украине

Владимир Путин заявил, что нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижения мира, в том числе на юго-востоке Украины.
Российская газета 07:42
Происшествия

Установлена причина смерти убитой в Саратове девочки

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян подчеркнула, что убийство ребенка в Саратове стало еще одной причиной для изменения Уголовного кодекса.
Взгляд.ру 06:53
Политика

Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Напомним, заключенный между Россией и США более 30 лет назад Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) истек 2 августа 2019 года.
Коммерсантъ 04:23
Технологии

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Шоу-бизнес

Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
Экономика сегодня вчера в 08:44
Волейбол

Сборная России обыграла итальянцев в Кубке мира по волейболу

Вести.Ru 04:09
Здоровье

В России может появиться больше врачей-мигрантов

В России может появиться больше врачей разных специальностей - мигрантов.
Аргументы недели вчера в 00:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное