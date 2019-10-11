Росстат и Минздрав не публикуют данные об общем числе заболевших алкоголизмом в регионах. По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).

с чего всё началось

Как выяснили специалисты, каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области. При этом, как уточняет Минздрав, в последней количество новых пациентов выросло с 15 до 18 на 100 тыс. человек за год, заняв одну из самых высоких позиций в России.

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