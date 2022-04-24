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Названы регионы-лидеры по доходности инвестиций в недвижимость

По информации РИА "Новости", риелторы России в некоторые моменты оценивали долю инвестиционного спроса на квартиры до 20%.
Газета.Ru
В последние несколько лет цены на недвижимость демонстрировали значительный рост.
РИА Новости
По оценкам аналитиков, среднегодовая доходность вложений в недвижимость в России в последние три года была на 11% выше ежегодной инфляции.
РИА Новости
Лидером рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость стала Бурятия, где в 2019-2021 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 18,3% годовых.
ПРАЙМ

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Названы регионы-лидеры по доходности инвестиций в недвижимость
Газета.Ru18:54
Петербург вошел в десятку городов-лидеров в России по доходности инвестиций в недвижимость
Петербургский дневник18:46
Рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость
РИА Новости17:00
Лидерами по доходности инвестиций в недвижимость за три года стали Бурятия и Магаданская область
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