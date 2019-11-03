Недвижимость
Аргументы и ФактыНазваны регионы РФ с наиболее благоприятными условиями для ипотеки
Оказалось, что самое хорошее соотношение средней зарплаты и платежей по кредитам наблюдается в Уральском федеральном округе. В этом регионе ежемесячный платеж по ипотеке составляет 42% от зарплаты. Далее в рейтинге доступности ипотечных кредитов - Центральная Россия.
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Самые благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе, где отмечается наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).ТАСС02:07
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РИА Новости 04:02
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Газета.Ru 01 ноября в 14:24
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ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
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На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
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Газета.Ru 10:12
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ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
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Политика
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В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
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Пятый канал вчера в 23:32
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Lenta.ru 06:54
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