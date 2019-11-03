Самые благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе, где отмечается наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

с чего всё началось

Оказалось, что самое хорошее соотношение средней зарплаты и платежей по кредитам наблюдается в Уральском федеральном округе. В этом регионе ежемесячный платеж по ипотеке составляет 42% от зарплаты. Далее в рейтинге доступности ипотечных кредитов - Центральная Россия.

Названы регионы РФ с наиболее благоприятными условиями для ипотеки

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Футбол Краснодар — Ростов 2:2 "Ростов" упустил победу над "Краснодаром" в матче 15-го тура чемпионата России.

Происшествия Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции Граждане России не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции.

Общество В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Шоу-бизнес Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.

Происшествия Брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в Москве «Вчера вечером в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник», — отмечается в сообщении.

Футбол Слуцкий прокомментировал второе поражение «Витесса» подряд Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура нидерландской Эредивизии «Эммену».

Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией Принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.

Общество Россиянин Лисов, вывезший детей из Швеции, вылетает в Москву Россиянин Денис Лисов, вывезший ранее своих детей из Швеции, вылетает с семьей из Варшавы в Москву, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.

Общество Диетологи назвали продукты, способствующие укреплению иммунитета Ранее «ФедералПресс» сообщал, что диетологи перечислили продукты, которые помогают справиться с усталостью.

Политика ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.

Политика Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Общество В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.

Шоу-бизнес Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.

Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.

Общество Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.

Теннис Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.

Теннис Джокович обыграл Шаповалова и выиграл «Мастерс» в Париже 20-летний Шаповалов вышел в финал турнира после того, как его соперник Рафаэль Надаль снялся с соревнований из-за травмы.

Единоборства Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.