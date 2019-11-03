Недвижимость

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНазваны регионы РФ с наиболее благоприятными условиями для ипотеки

Оказалось, что самое хорошее соотношение средней зарплаты и платежей по кредитам наблюдается в Уральском федеральном округе. В этом регионе ежемесячный платеж по ипотеке составляет 42% от зарплаты. Далее в рейтинге доступности ипотечных кредитов - Центральная Россия.
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с чего всё началось

Эксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

Самые благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе, где отмечается наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).
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Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

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Названы регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

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Названы регионы России с самой выгодной ипотекой. Уралу повезло

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