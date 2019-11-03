Недвижимость
Аргументы и ФактыНазваны регионы РФ с наиболее благоприятными условиями для ипотеки
Оказалось, что самое хорошее соотношение средней зарплаты и платежей по кредитам наблюдается в Уральском федеральном округе. В этом регионе ежемесячный платеж по ипотеке составляет 42% от зарплаты. Далее в рейтинге доступности ипотечных кредитов - Центральная Россия.
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Самые благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе, где отмечается наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).ТАСС02:07
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Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о судействе матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
RT на русском 08:51
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
РИА Новости 10:58
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:46
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым станет компания "Гранд Сервис Экспресс", сообщает Минтранс.
Инфорос 01 ноября в 10:49
Общество
Названы ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.
Газета.Ru 09:12
Единоборства
Появилось видео нокаута в бою Альвареса и Ковалёва
В сети опубликовали видео поражения нокаутом российского боксёра Сергея Ковалёва от мексиканца Сауля Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
RT на русском 01:45
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Здоровье
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.
Известия 09:07
Происшествия
Россияне оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом во Франции
Граждане России пострадали в воскресенье в результате аварии с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон, сообщает французский информационный портал Courrier picard.
Интерфакс 09:53
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 01 ноября в 01:27
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса
Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.
Kleo.ru 06:39
Происшествия
Подросток пострадал в ДТП с тремя автомобилями на юго-западе Москвы
Три легковых автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Вечерняя Москва 10:39
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК вчера в 10:04
Происшествия
На Вятке шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
Российская газета вчера в 12:48
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Экономика
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю
Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, подсчитал Forbes.
РБК вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Общество
Порядок назначения и начисления пенсии хотят изменить
Порядок назначения и выплаты пенсии может быть упрощен. Соответствующий проект приказа разработали в Минтруде.
Вести.Ru 01 ноября в 11:20
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал вчера в 23:32
Происшествия
Неизвестный в Гонконге с ножом напал на посетителей торгового центра
Как передает ВВС, ранения получили 5 человек. Торговый центр "Сити-плаза" является одним из мест продолжающихся протестов.
Эхо Москвы 10:33
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет
Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 01 ноября в 05:12
Экономика
Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%
Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.
РБК 01 ноября в 05:47
Здоровье
Названы сигналы тела, на которые всегда нужно обращать внимание
Медицинскими экспертами названы сигналы тела, на которые человеку всегда нужно обращать внимание.
Ugpressa.ru 02:52
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева устала после шоу в Минске: «Я больше не могу»
Как сообщал ранее Российский Диалог, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в Беларусь приехала на поезде, в личном вагоне, который у нее появился еще в 2001 году, а по приезду на вокзале ее встретили представители СМИ и поклонники с цветами.
Российский Диалог 10:48