Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, самые доступные цены на жилье зафиксированы на Крайнем Севере.
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с чего всё началось

Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья — 2020

Доступность покупки двухкомнатной квартиры в первом квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь семье с одним ребенком придется копить на собственное жилье уже не 5, а 4,6 лет.
РИА Новостивчера в 17:00

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Названы российские регионы с самым доступным жильем для семей

Lenta.ruвчера в 19:08

Названы регионы России с наиболее доступным жильем

Известиявчера в 21:43

Сколько надо копить: составлен рейтинг регинов РФ по доступности жилья

ТК Звездавчера в 20:32

Эксперты назвали регионы с самым доступным жильем

РБКвчера в 20:29

Названы регионы России с самым доступным жильем

Коммерсантъвчера в 21:48

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

Газета.Ruвчера в 18:28

Названы регионы-лидеры по доступности жилья в России

РИА Новостивчера в 17:05
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика

Bloomberg (США): почему мир беспокоится по поводу российского газопровода (Bloomberg)

По мере приближения к окончанию строительства «Северного потока-2» трансатлантическая напряженность все больше нарастает, а Дональд Трамп угрожает сократить численность американского военного контингента в Германии — отчасти из-за этого газопровода.
ИноСМИ вчера в 19:30
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 05:13
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Общество

Названы признаки готовящегося угона автомобиля

«Метки» на машинах, которые по долгу находятся на одном месте — это еще один признак готовящегося угона, рассказал эксперт.
Телеканал 360° вчера в 23:10
Происшествия

В Хакасии устраняют последствия непогоды, есть пострадавший

Абакан, 29 июня 2020, 05:35 — REGNUM Несколько муниципалитетов Хакасии пострадали от ливня и штормового ветра 28 июня.
REGNUM вчера в 22:35
Происшествия

В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки

РБК вчера в 17:36
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Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru вчера в 10:13
1K
Происшествия

Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
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Футбол

ФК «Крылья Советов» сменил главного тренера

ИА Красная Весна вчера в 10:24
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Армия и оружие

Китайские журналисты назвали «смертоносными машинами» танки на параде Победы

На параде Победы в Москве были показаны новые версии «смертоносных машин» - танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ.
Московский Комсомолец вчера в 23:32
2
Политика

Трамп назвал причину исключения России из G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости вчера в 14:38
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Экономика

Граждан ждут дополнительные финансовые расходы с 1 июля

Россиян уже с 1 июля ждут дополнительные финансовые расходы в связи с нововведениями в законодательстве, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 16:00
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Политика

WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов

Ранее 27 июня The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США несколько месяцев назад пришла к выводу, что Россия предлагала связанным с «Талибаном» боевикам награду за убийство американских служащих.
РБК вчера в 23:33
2
Политика

Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»

В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
Финансы

Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов

Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu.
Экономика сегодня вчера в 08:56
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Происшествия

На Алтае при взрыве газа в доме погибла женщина

РБК вчера в 22:20
Общество

Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
238
Политика

На Украине высмеяли книгу о конституции с упоминанием шумеров

На страницах присутствует английский язык, а на одной прописана фраза «Шумеры, гоу в государство, я создал», что позабавило пользователей.
Известия вчера в 21:28
Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
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Авто

Volkswagen отзывает в России автомобили Volkswagen Polo

В сообщении ведомства говорится, что Volkswagen отзывает в России 1 079 автомобилей Volkswagen Polo.
Tvoe-avto.com 26 июня в 08:10
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей вчера в 11:56
10
Общество

Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 04:20
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Футбол

Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу

Vprognoze.ru 27 июня в 15:27
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Общество

В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту

В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
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Общество

Более 390 россиян вылетели из США в Москву вывозным рейсом

Вывозной рейс с 394 россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
RT на русском вчера в 22:52
Наука

Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни

Evo-rus.com 27 июня в 10:39
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Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за долгий период посетила салон красоты

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгий период времени посетила салон красоты.
Актуальные Новости вчера в 14:10
8
Общество

Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо

Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
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Космос

На борту крошечного спутника в космосе создали квантовую спутанность

Учёным удалось создать квантовое спутывание на борту микроспутника SpooQy-1, вращающегося вокруг Земли.
News.ru вчера в 10:27
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Кино

Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»

Piter.tv вчера в 09:05
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