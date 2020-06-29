Доступность покупки двухкомнатной квартиры в первом квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь семье с одним ребенком придется копить на собственное жилье уже не 5, а 4,6 лет.

с чего всё началось

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, самые доступные цены на жилье зафиксированы на Крайнем Севере.

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

Политика Bloomberg (США): почему мир беспокоится по поводу российского газопровода (Bloomberg) По мере приближения к окончанию строительства «Северного потока-2» трансатлантическая напряженность все больше нарастает, а Дональд Трамп угрожает сократить численность американского военного контингента в Германии — отчасти из-за этого газопровода.

Общество Названы признаки готовящегося угона автомобиля «Метки» на машинах, которые по долгу находятся на одном месте — это еще один признак готовящегося угона, рассказал эксперт.

Происшествия В Хакасии устраняют последствия непогоды, есть пострадавший Абакан, 29 июня 2020, 05:35 — REGNUM Несколько муниципалитетов Хакасии пострадали от ливня и штормового ветра 28 июня.

Происшествия Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,8K

Экономика Граждан ждут дополнительные финансовые расходы с 1 июля Россиян уже с 1 июля ждут дополнительные финансовые расходы в связи с нововведениями в законодательстве, сообщает PRIMPRESS. 8

Политика WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов Ранее 27 июня The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США несколько месяцев назад пришла к выводу, что Россия предлагала связанным с «Талибаном» боевикам награду за убийство американских служащих. 2

Политика Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома» В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Финансы Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu. 18

Общество Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта. 238

Политика На Украине высмеяли книгу о конституции с упоминанием шумеров На страницах присутствует английский язык, а на одной прописана фраза «Шумеры, гоу в государство, я создал», что позабавило пользователей.

Общество У россиян началась сокращенная рабочая неделя Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля. 720