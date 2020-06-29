Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, самые доступные цены на жилье зафиксированы на Крайнем Севере.
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с чего всё началось

Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья — 2020

Доступность покупки двухкомнатной квартиры в первом квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь семье с одним ребенком придется копить на собственное жилье уже не 5, а 4,6 лет.
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Эксперты назвали регионы с самым доступным жильем

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Газета.Ru18:28

Названы регионы-лидеры по доступности жилья в России

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Во втором районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений

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Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
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RT на русском 19:31
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Политика

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Lenta.ru 14:48
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Происшествия

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Primpress.ru 16:30
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Происшествия

На Алтае при взрыве газа в доме погибла женщина

РБК 22:20
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Футбол

«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии

«Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» сыграет с победителем пары «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».
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«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске

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Происшествия

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Газета.Ru 18:12
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 18:20
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Здоровье

Врач рассказала о связи шашлыка с развитием рака

Шашлык может способствовать развитию онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
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Общество

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В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
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Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
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Армия и оружие

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РИА Новости 21:45
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Lenta.ru 09:51
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Volkswagen отзывает в России автомобили Volkswagen Polo

В сообщении ведомства говорится, что Volkswagen отзывает в России 1 079 автомобилей Volkswagen Polo.
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Происшествия

Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва

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Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
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Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
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Общество

Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо

Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
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Политика

Конте напомнил Меркель о бухгалтерских книгах

Конте подчеркнул, что во взглядах Меркель изменений не произошло, но он сам ведет бухгалтерские книги.
Вести.Ru 08:46
Общество

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Газета.Ru 22:18
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В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

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Космос

Раскрыты сроки запуска в космос российских «Гонцов»

В марте 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что запуск с космодрома Плесецк трех российских спутников связи «Гонец-М» перенесен с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства.
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Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru 21:15
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Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne

Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.
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Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
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