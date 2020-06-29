Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, самые доступные цены на жилье зафиксированы на Крайнем Севере.

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

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