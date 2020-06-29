Общество
Газета.RuНазваны регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, самые доступные цены на жилье зафиксированы на Крайнем Севере.
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Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Происшествия
«Норникель» сливает ядовитые отходы в озеро Пясино
Как сообщают корреспонденты издания «Новая газета», оказалось, что металлургический завод «Норникель», расположенный в 20 километрах от Норильска, сбрасывает производственные отходы в реку Хараелах, а также в само озеро Пясино.
Live24 05:05
Авто
Производство автомобилей в Великобритании в мае 2020 года упало на 95%
Производство автомобилей в Великобритании упало в мае 2020 года на 95,4% по сравнению с маем 2019 года, говорится в сообщении Общества производителей и продавцов автомобилей, 26 июня опубликованном пресс-службой организации.
ИА Красная Весна 26 июня в 07:26
Здоровье
В 13 областях Украины могут ужесточить карантинные меры
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о том, что в связи со стремительным ростом числа новых фактов заражения COVID-19, а также из-за ухудшения динамики заболеваемости, о чем свидетельствует резкая наполняемость клиник, предназначенных для лечения коронавирусных пациентов, карантинные меры могут быть усилены в 13 областях страны.
RuNews24.ru 07:27
Общество
В Торонто прошёл митинг за расформирование полицейских управлений
Больше тысячи человек приняли участие в митинге за расформирование полицейских управлений, который прошёл в канадском городе Торонто.
RT на русском 20:50
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 04:44
Армия и оружие
«До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе
Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности.
РИА Новости 01:00
Авто
Калифорния решила избавиться от неэкологичных грузовиков
Правительство штата Калифорния решило обязать компании выпускать грузовики не только на дизельном топливе - они обязаны будут выпускать грузовые машины с полностью электрическими силовыми агрегатами.
Car.ru вчера в 03:45
Здоровье
Вторая волна коронавируса угрожает доллару
Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140.
Ведомости 17:07
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
«Интурист» пока сообщил об аннулировании туров до 16 июля.
Территория новостей 00:43
Происшествия
За сутки в Якутии ликвидировано четыре лесных пожара
За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара в Усть-Майском, Верхневилюйском, Амгинском и Сунтарском улусах.
ИА ЯСИА 20:09
Футбол
«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 15:32
Технологии
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.
ПРАЙМ 19:06
Здоровье
В Москву вернулись врачи, помогавшие Камчатке бороться с коронавирусом
В Москву вернулась первая бригада врачей, отправленных на Камчатку помогать местным коллегам бороться с коронавирусом.
ТВ Центр 06:26
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
В гости к Пугачевой пожаловали супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.
Московский Комсомолец 05:36
Авто
Mercedes выпустил коллекционный Maybach Grand Edition
Представители Mercedes представили коллекционное авто Maybach Grand Edition. Всего планируется выпуск 10 экземпляров транспортного средства.
Car.ru 26 июня в 10:12
Авто
В продаже появилась редчайшая Волга за 1,5 млн рублей
На сайте Auto.ru выставили на продажу очень редкую вариацию «Волги» - ГАЗ-3111.
SpeedMe 07:40
Политика
ДНР повторно закрыла границу с Украиной из-за коронавируса
Власти самопровозглашенной ДНР решили повторно ввести ограничения из-за пандемии коронавируса и закрыли КПП на границе с Украиной.
Телеканал 360° 03:12
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Здоровье
COVID-19 спровоцирует рост пациентов с диабетом и ожирением в РФ
«В будущем количество людей, страдающих сахарным диабетом второго типа, будет расти — с учетом динамики распространения COVID-19 показатель может составить 17%», — пишут «Известия».
URA.Ru 18:53
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa 14:03
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Общество
Климатолог предсказал разрушение городов Сибири
Известия 13:38