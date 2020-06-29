Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, самые доступные цены на жилье зафиксированы на Крайнем Севере.
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Названы регионы России с самым доступным жильем

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Названы регионы — лидеры по доступности жилья в России

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Названы регионы России с самым доступным жильем

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Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

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Названы регионы России с наиболее доступным жильем

Известиявчера в 21:43
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В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

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Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 27 июня в 16:54
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Общество

Умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина

Lenta.ru 05:58
Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Общество

В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля

Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва вчера в 13:17
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Хоккей

Овечкин признан лучшим хоккеистом НХЛ, игравшим под восьмым номером

Vprognoze.ru 05:59
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Общество

Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК 27 июня в 17:02
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Культура

Учитель рассказал о новом фильме с обнаженной Асмус

Режиссер Алексей Учитель рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева «Китобой», в эротической сцене которого снялась актриса Кристина Асмус.
Lenta.ru 03:30
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
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Здоровье

Принятые кабмином на фоне пандемии меры спасли десятки тысяч россиян

Ограничительные меры, принятые властями для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасли десятки тысяч россиян.
Газета.Ru 05:37
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

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Происшествия

Секс-скандал: в Перми учителя приговорили к девяти с половиной годам

Суд вынес наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, ограничения свободы на один год и десять месяцев.
REGNUM 03:44
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Общество

В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию

РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
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Политика

Мишустин уволил замглавы Минкомсвязи Соколова

Премьер Михаил Мишустин уволил заместитель главы Минкомсвязи Алексея Соколова, отвечавшего за информбезопасность и за вопросы IT-индустрии.
Коммерсантъ 05:18
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
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Политика

Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске

Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
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Экономика

Делягин рассказал, как отберут сбережения россиян

Накопленные средства в банках, лежащие на счетах россиян, можно с легкостью отобрать, считает экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru вчера в 04:45
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Здоровье

В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом

Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
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Здоровье

На Среднем Урале вылечили более 7300 человек, переболевших COVID-19

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 90 человек, переболевших инфекцией.
REGNUM 04:28
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Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
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Игры

Tencent Games представила демоверсию новой игры SYN для консолей и ПК

News.ru вчера в 11:31
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Шоу-бизнес

Родила дома: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя певица и блогер Саша Зверева в четвертый раз стала мамой.
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Экономика

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
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Авто

BMW назвала российские цены на эксклюзивные BMW 8-Series

Ателье BMW Individual подготовило эксклюзивный дизайн и особое оснащение, придающие BMW 8 серии характер автомобиля, сделанного на заказ.
SpeedMe 05:35
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Футбол

Евдокимов и Беляев пополнили тренерский штаб «Ротора»

«Ротор» рассказал о прибытии новых специалистов в тренерский штаб команды.
Матч ТВ 05:02
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