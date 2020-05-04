Коронавирус

ДождьДождьВ России выявили более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 10 633 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число зараженных выросло до 134 687 человек.
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В России за сутки подтвердились 10,5 тыс. новых случаев коронавируса, на Ямале – 104

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