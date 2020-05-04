Коронавирус
ДождьВ России выявили более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 10 633 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число зараженных выросло до 134 687 человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество
Сергей Цивилёв в очередной раз обратится к жителям Кузбасса
Напомни, ранее Сергей Цивилёв неоднократно обращался к жителям региона в связи с ситуацией с коронавирусом.
REGNUM 02:03
Общество
В Татарии подтвердились 86 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Казань, 4 мая 2020, 11:24 — REGNUM В Татарии на 4 мая лабораторно подтвердились 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:24
Футбол
Уткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова
Не имеет значения, кого Шалимов назвал дармоедами, хватит, что не себя.
Vprognoze.ru вчера в 22:31
Политика
В Иране оценили сообщения о планах США продлить оружейное эмбарго
Тегеран, 4 мая 2020, 11:22 — REGNUM Власти Ирана выступили против обсуждения вопроса о продлении оружейного эмбарго в Совете Безопасности ООН.
REGNUM 04:22
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Здоровье
Врачи предсказали «масочное» будущее
В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Общество
Новый сервис поможет бизнесу узнать о мерах поддержки в кризис
На сайте правительства появился информационный сервис, который расскажет гражданам и бизнесу, какую поддержку они могут получить в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:00
Киберспорт
Call Of Duty: Warzone свяжет между собой все будущие части серии
CyberSport.ru 01:42
Кино
День Звездных войн отмечают 4 мая
Кто-то из любителей фильма обыграл фразу следующим образом: "Да пребудет с тобой четвертое мая", ведь у англичан "May" еще означает название месяца, а слово "force" (сила) можно заменить "fourth" (четвертый).
Телепорт вчера в 19:51
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:02
Игры
«Ах, Одесса, жемчужина у моря»: больше часа геймплея отменённой гоночной аркады Blur 2 с демонстрацией всех трасс
3DNews 02:20
Общество
За истекшие сутки в РФ выявлено более 10 тыс зараженных коронавирусом
По его данным суточный прирост инфицированных коронавирусом составил 10 633 человек, пишет в понедельник, 4 мая, «Интерфакс».
ГЛАС.RU 00:35
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
В Тульской области коронавирус выявили у 75 человек
Тула, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM 75 новых заражений коронавирусом подтверждено за сутки в Тульской области, об этом 4 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:34
Гаджеты
Intel создает настольные 7-нм процессоры Meteor Lake
Сетевые инсайдеры заявили, что им удалось найти доказательства того, что компания Intel активно работает над созданием настольных 7-нм процессоров с условным обозначением Meteor Lake.
Vevby.ru 01 мая в 17:30
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
Общество
У шести крымчан подтвердился коронавирус
Симферополь, 4 мая 2020, 10:29 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму у шести граждан выявили новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:29
Авто
Легендарной «Копейке» исполнилось 50 лет
Тарантас Ньюс 04:09
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом актриса Васильева рассказала о самочувствии
Актриса советского и российского кино и театра Татьяна Васильева рассказала, как проходит ее болезнь.
РЕН ТВ вчера в 04:46
Здоровье
В Омской области коронавирусной инфекцией заболели сразу 34 человека
Всего с 29 марта в Омской области зарегистрирован 161 случай заболевания коронавирусной инфекцией, четверо человек скончались, 39 выздоровели.
НГС55 03:00
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru 02 мая в 14:11
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости вчера в 09:10
Космос
Космонавт Иванишин сообщил о необычном биоэксперименте на МКС
Эксперимент с магнитным 3D-биопринтером Иванишин в интервью журналу Роскосмоса "Русский космос" назвал "новым и необычным".
РЕН ТВ вчера в 07:46
Политика
Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.
Газета.Ru 03:45
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15