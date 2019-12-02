Общество

ОрелградОрелградОрловскую область признали одной из самых бедных по уровню зарплат

В конце рейтинга представлены регионы, в которых практически нет людей с высокой зарплатой. Именно там и расположилась Орловская область. По подсчетам экспертов, в нашем регионе только 0,9 процента работников имеют зарплату более 100 тысяч рублей в месяц.
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Названы регионы с самыми высокими зарплатами

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Названы регионы с самыми высокими зарплатами

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Башкирия заняла 33 место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами

Башинформвчера в 22:22

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Названы регионы с самым высоким уровнем зарплат

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Названы регионы РФ с самыми большими зарплатами

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Москва проиграла лидерство среди регионов с самыми высокими зарплатами - исследование

Царьградвчера в 22:57
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Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
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В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам

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РБК 05:49
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета

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В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Взгляд.ру вчера в 02:28
Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
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Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
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Московский Комсомолец 05:12
Экономика

Расторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»

Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная».
Известия 05:24
Происшествия

Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
BFM.ru 03:07
Наука

Ученые объяснили, чем полезны ночные кошмары

Журналистская правда вчера в 08:00
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На Дону столкнулись сухогруз и танкер

В акватории реки Дон столкнулись сухогруз и танкер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 04:21
Общество

Никас Сафронов: сын пока боится делать резекцию желудка

Никас Сафронов сообщил, что врачи рекомендуют сделать сыну резекцию — отрезать часть желудка, но Лука пока боится.
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Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
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Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения «Минска»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил о несогласии с порядком выполнения заключённых в 2015 году Минских соглашений.
RT на русском 05:38
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
Piter.tv 02:38
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Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили

Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
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Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию

В первом полугодии 2020-го на российском рынке появится новинка - небольшой паркетник Geely Coolray, который известен на родине бренда под "именем" Geely Binyue.
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Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без мамы

Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина отметила свой первый день рождения без мамы. 1 декабря Вере исполнилось 13 лет.
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В Кремле не знают о «расследовании» по журналистке Аскер-Заде

В Кремле не в курсе "расследования" ФБК в отношении телеведущей Наили Аскер-Заде и не могут его прокомментировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Возгорание в жилом доме в центре Петербурга локализовали

ТАСС 06:01
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Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Газета.Ru 05:17
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Путин потребовал нарастить боевые возможности флота

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Эксперт рассказал о схемах мошенничества в «Черную пятницу»

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«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии

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Экс-депутат Госдумы Шлегель стал гражданином Германии, сообщили СМИ

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии, сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
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