Общество
ОрелградОрловскую область признали одной из самых бедных по уровню зарплат
В конце рейтинга представлены регионы, в которых практически нет людей с высокой зарплатой. Именно там и расположилась Орловская область. По подсчетам экспертов, в нашем регионе только 0,9 процента работников имеют зарплату более 100 тысяч рублей в месяц.
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Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Политика
В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам
Во время общения с Песковым журналисты задали Пескову вопрос, может стоит тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета
Правоохранительные органы Киева задержали подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
Происшествия
В Уфе задержали отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак
Найти свободный угол для Константина оказалось сложной задачей, в связи с чем муж пока вынужден жить на съемной квартире недалеко от своего театра.
Экономика
Расторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»
Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная».
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Наука
Ученые объяснили, чем полезны ночные кошмары
Происшествия
На Дону столкнулись сухогруз и танкер
В акватории реки Дон столкнулись сухогруз и танкер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Никас Сафронов: сын пока боится делать резекцию желудка
Никас Сафронов сообщил, что врачи рекомендуют сделать сыну резекцию — отрезать часть желудка, но Лука пока боится.
Общество
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Политика
Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения «Минска»
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил о несогласии с порядком выполнения заключённых в 2015 году Минских соглашений.
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
Авто
Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили
Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
Авто
Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию
В первом полугодии 2020-го на российском рынке появится новинка - небольшой паркетник Geely Coolray, который известен на родине бренда под "именем" Geely Binyue.
Экономика
SHI поставит «Звезде» комплектующие для газовозов на 1,5 млрд долларов
Музыка
Сергей Шнуров посвятил Челябинску стихи
Сергей Шнуров написал короткое стихотворение, в котором признался в любви Челябинску, строчки появились на странице музыканта в Инстаграм.
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без мамы
Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина отметила свой первый день рождения без мамы. 1 декабря Вере исполнилось 13 лет.
Общество
В Кремле не знают о «расследовании» по журналистке Аскер-Заде
В Кремле не в курсе "расследования" ФБК в отношении телеведущей Наили Аскер-Заде и не могут его прокомментировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Общество
Эксперт рассказал о схемах мошенничества в «Черную пятницу»
Россияне за три дня распродаж "Черной пятницы" потратили в интернет-магазинах 22,3 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем год назад, озвучил РИА Новости подсчеты президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель стал гражданином Германии, сообщили СМИ
Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии, сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.