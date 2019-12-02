В конце рейтинга представлены регионы, в которых практически нет людей с высокой зарплатой. Именно там и расположилась Орловская область. По подсчетам экспертов, в нашем регионе только 0,9 процента работников имеют зарплату более 100 тысяч рублей в месяц.

Орловскую область признали одной из самых бедных по уровню зарплат

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