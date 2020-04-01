В 10 регионах России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает «РИА Новости».

Политика Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Шоу-бизнес Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.

Экономика Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов Совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2020 года снизилось на 62,65 миллиарда долларов, при этом только за один март потери составили 33,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Шоу-бизнес Валерий Комиссаров объяснил свое участие в порноскандале Бывший продюсер телевизионного реалити-шоу «Дом-2» и экс-депутат Госдумы Валерий Комиссаров объяснил свое участие в порноскандале, связанном с популярной блогершей Дарьей Зотеевой (псевдоним - Инстасамка).

Общество Форма пропуска для передвижения по Липецку на работу появилась в сети На сайте управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области 2 апреля появилась форма справки-пропуска, дающая жителям региона, которым несмотря на объявленный режим всеобщей самоизоляции необходимо ходить на работу, законные основания добираться до своего предприятия или организации и обратно.

Общество В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.

Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.

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Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Общество 25 тысяч россиян хотят вернуться домой Около 25 тыс. россиян, находящихся за границей, желают вернуться домой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.

Театры Большой театр покажет спектакли онлайн Как стало известно, запись балета была опубликована на канале 27 марта, в Международный день театра.