Коронавирус
ИзвестияНазваны регионы России без случаев заражения коронавирусом
В 10 регионах России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Здоровье
Ситуацию с аппаратами ИВЛ прокомментировали в областном Минздраве
В пресс-службе областного минздрава опровергли информацию о том, что в Гайской городской больнице нет аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Кино
Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером
Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Политика
Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре
Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре Виктор Орбан будет единолично управлять страной.
Экономика
Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2020 года снизилось на 62,65 миллиарда долларов, при этом только за один март потери составили 33,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров объяснил свое участие в порноскандале
Бывший продюсер телевизионного реалити-шоу «Дом-2» и экс-депутат Госдумы Валерий Комиссаров объяснил свое участие в порноскандале, связанном с популярной блогершей Дарьей Зотеевой (псевдоним - Инстасамка).
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
Форма пропуска для передвижения по Липецку на работу появилась в сети
На сайте управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области 2 апреля появилась форма справки-пропуска, дающая жителям региона, которым несмотря на объявленный режим всеобщей самоизоляции необходимо ходить на работу, законные основания добираться до своего предприятия или организации и обратно.
Общество
Пандемия коронавируса: Германия побила собственный рекорд смертности
Коронавирусная инфекция COVID-19 за прошедшие сутки забрала жизни 149 немцев, что стало новым рекордом для Германии.
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Экономика
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Общество
В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции
Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Общество
Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение
Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение «Социальный мониторинг».
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Политика
В США вылетел самолёт с помощью от РФ
Футбол
Телеканал ZDF: УЕФА планирует возобновить еврокубки в июле или августе
Союз европейских футбольных ассоциаций рассчитывает возобновить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе.
Энергетика
США названы победителем в нефтяной войне с Россией
Индустрия сланцевой нефти в США больше всего пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России.
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Политика
США пообещали Турции помощь, если Анкара уберет «Триумфы»
США выступили против покупки Турцией российского вооружения: американцы утверждают, что системы НАТО с ним несовместимы.
Общество
25 тысяч россиян хотят вернуться домой
Около 25 тыс. россиян, находящихся за границей, желают вернуться домой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Как стало известно, запись балета была опубликована на канале 27 марта, в Международный день театра.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Политика
СБУ наведалась с обысками к депутату Гео Леросу – Мосийчук
Служба безопасности Украины проводит обыски дома у депутата Рады от «Слуги народа» Гео Лероса, который ранее опубликовал видео с якобы братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который ведет переговоры о назначении на должности определенных людей за деньги.