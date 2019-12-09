Общество

REGNUMREGNUMНазваны регионы России, где меньше всего курят и пьют

Жители Северного Кавказа реже всех в России имеют вредные привычки, в первую очередь, пристрастие к алкоголю и курению. Пять субъектов СФО возглавили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек, сообщает 9 декабря РИА Новости.
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Рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек

Самый здоровый образ жизни в России ведёт население северокавказских республик — Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Жители Ямала, Камчатки и Магаданской области, напротив, не торопятся отказываться от вредных привычек.
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