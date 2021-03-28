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РИА Новости

Названы регионы России, лидирующие по уровню средних зарплат в провинции

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах России стали северные регионы — ЯНАО, Магаданская область и НАО с хорошо развитой добывающей промышленностью, в конце списка — республики Северного Кавказа и Ивановская область, свидетельствует исследование РИА Новости.В источнике
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Названы регионы России, лидирующие по уровню средних зарплат в провинции

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы. Лидер рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ может похвастаться тем, что здесь средняя зарплата в провинции в пять раз больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
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