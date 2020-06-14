Коронавирус
Lenta.ruНазваны регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (1477), Подмосковье (717) и Петербурге (256). Соответствующие регионы назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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В России за сутки коронавирусом заразилось 8987 человек, отмечено 183 летальных исхода
Чемпионат12 июня в 03:47
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 июня 2020: 8 987 человек заболели за сутки
Комсомольская правда12 июня в 03:46
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Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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Тридцатиградусная жара вернется в европейскую часть России
НТВ вчера в 03:17
Экономика
В России отменен «банковский роуминг»
Как было известно ранее, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется комиссия, которую берет банк при проведении гражданами межрегиональных денежных переводов в одном банке.
Газета.Ru вчера в 18:15
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
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Российская газета 05:20
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Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
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Общество
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Pravda.Ru 06:17
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Paparazzi.ru 07:35
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Айртон надеется выиграть трофей со «Спартаком»
Бразильский защитник московского "Спартака" Лукас Айртон выразил надежду выиграть в скором времени трофей с командой, передает пресс-служба столичного клуба.
Газета.Ru 06:20
Политика
Путин объяснил необходимость пунктов о МРОТ и пенсиях в Конституции
1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Взгляд.ру 07:31
Авто
Появились «живые» фото нового кроссовера Haval
Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
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Футбол
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Футболисты московского ЦСКА уступили тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче, состоявшемся на столичной «ВЭБ Арене».
РБК вчера в 13:04
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
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Газета.Ru 06:09
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
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В Сербии начались приготовления к визиту Путина
Власти Сербии начали подготовку к официальному визиту в страну президента России Владимира Путина.
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Шоу-бизнес
Виктория Боня: Захаров отдал свою жизнь, чтобы спасти душу Ефремова
Боня уверена, что Михаил Ефремов после случившегося должен отказаться от алкоголя и переосмыслить всю свою жизнь, в противном случае его душа может "скатиться вибрационно ниже" или погибнуть, сообщает "Комсомольская правда".
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Вышел трейлер новой комедии про «Евровидение» от Netflix
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Уральский меридиан 02:27
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Представлена новая техника прослушивания
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Sony анонсировала первые видеоигры для PlayStation 5
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Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России
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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ вчера в 05:08
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Глава РГА рассказал, как будут заселять в номера пары, не состоящие в браке
Глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин рассказал, как отели будут заселять пары, у которых нет штампа в паспорте о заключении брака, пишет Российская газета.
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