Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (1477), Подмосковье (717) и Петербурге (256). Соответствующие регионы назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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13 июня: в России 8 706 новых случаев коронавируса, 114 смертей

Весьмавчера в 03:42

За сутки в России подтверждено 8835 случаев COVID-19

Российская газета03:45

В РФ выявили 8 835 новых случаев COVID-19

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В России зафиксировали 8 706 случаев коронавируса за сутки

Клопсвчера в 03:45

8835 человек в России заразились коронавирусом за сутки

Сиб.фм03:47

В России за сутки коронавирусом заразилось 8987 человек, отмечено 183 летальных исхода

Чемпионат12 июня в 03:47

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 июня 2020: 8 987 человек заболели за сутки

Комсомольская правда12 июня в 03:46
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
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Происшествия

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 07:05
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Общество

Тридцатиградусная жара вернется в европейскую часть России

НТВ вчера в 03:17
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Экономика

В России отменен «банковский роуминг»

Как было известно ранее, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется комиссия, которую берет банк при проведении гражданами межрегиональных денежных переводов в одном банке.
Газета.Ru вчера в 18:15
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 06:47
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
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Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
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Общество

Телеканал Nickelodeon сделал Губку Боба геем

Pravda.Ru 06:17
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Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результат пластики

Малиновская решила долго не ждать и обратилась к хирургу, проведя операцию на веках.
Paparazzi.ru 07:35
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Футбол

Айртон надеется выиграть трофей со «Спартаком»

Бразильский защитник московского "Спартака" Лукас Айртон выразил надежду выиграть в скором времени трофей с командой, передает пресс-служба столичного клуба.
Газета.Ru 06:20
Политика

Путин объяснил необходимость пунктов о МРОТ и пенсиях в Конституции

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Взгляд.ру 07:31
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Авто

Появились «живые» фото нового кроссовера Haval

Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили вчера в 00:21
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Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в товарищеском футбольном матче

Футболисты московского ЦСКА уступили тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче, состоявшемся на столичной «ВЭБ Арене».
РБК вчера в 13:04
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
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Политика

В Сербии начались приготовления к визиту Путина

Власти Сербии начали подготовку к официальному визиту в страну президента России Владимира Путина.
News.ru 07:25
Шоу-бизнес

Виктория Боня: Захаров отдал свою жизнь, чтобы спасти душу Ефремова

Боня уверена, что Михаил Ефремов после случившегося должен отказаться от алкоголя и переосмыслить всю свою жизнь, в противном случае его душа может "скатиться вибрационно ниже" или погибнуть, сообщает "Комсомольская правда".
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Культура

Вышел трейлер новой комедии про «Евровидение» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустил анонс нового комедийного фильма «Евровидение: История огненной саги».
Телеканал 360° 11 июня в 21:30
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Общество

Главу Сургута госпитализировали с коронавирусом

В Сургуте мэр Вадим Шувалов заразился коронавирусом.
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Наука

Представлена новая техника прослушивания

Представлена новая техника прослушивания.
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Игры

Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов

Судя по всему, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования от инвесторов, так как в марте 2020 года Cloud Imperium Games сообщила о том, что ей удалось достигнуть суммы в $340 млн.
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Игры

PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня

Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com вчера в 14:14
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Игры

Sony анонсировала первые видеоигры для PlayStation 5

NewInform 11 июня в 18:01
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Общество

Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России

Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ вчера в 05:08
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Общество

Глава РГА рассказал, как будут заселять в номера пары, не состоящие в браке

Глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин рассказал, как отели будут заселять пары, у которых нет штампа в паспорте о заключении брака, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты вчера в 08:10
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