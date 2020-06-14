Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (1477), Подмосковье (717) и Петербурге (256). Соответствующие регионы назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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14 июня в России зафиксировано 8835 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Страницы Воронежской культуры03:45

8835 человек в России заразились коронавирусом за сутки

Сиб.фм03:47

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 июня 2020: 8 987 человек заболели за сутки

Комсомольская правда12 июня в 03:46

В РФ выявили 8 835 новых случаев COVID-19

Москва 2403:45

13 июня: в России 8 706 новых случаев коронавируса, 114 смертей

Весьмавчера в 03:42

В России за сутки коронавирусом заразилось 8987 человек, отмечено 183 летальных исхода

Чемпионат12 июня в 03:47

За сутки в России подтверждено 8835 случаев COVID-19

Российская газета03:45
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество

В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

Деловое.ТВ 03:20
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Политика

Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
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Здоровье

Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель

Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, для 1660 из них COVID-19 стал основной причиной смерти, следует из данных Росстата.
Ведомости вчера в 11:56
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
1K
Армия и оружие

Трамп анонсировал гиперзвуковую ракету с точностью попадания до 35 см

Популярная механика 07:21
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
1,5K
Армия и оружие

В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна 12 июня в 11:56
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
35
Общество

Власти Петербурга заявили о нехватке коек для больных с коронавирусом

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявили о нехватке в городе коек для зараженных коронавирусной инфекцией.
Peterburg2.ru 08:52
19
Политика

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
1,3K
Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
511
Армия и оружие

Представитель ЛНР: у бойцов ВСУ во время обстрела взорвался миномет

ИА Красная Весна 09:13
Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
96
Армия и оружие

Пушилин распорядился снизить степень боеготовности в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин приказал снизить степень боеготовности в субъекте с понедельника, 15 июня.
ФАН 06:21
Политика

Полиция Армении начала задерживать сторонников оппозиции у здания СНБ

Полиция Армении в воскресенье, 14 июня, начала задерживать сторонников Гарика Царукяна, главы оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения», у здания Службы национальной безопасности (СНБ).
Известия 08:44
9
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Происшествия

На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка

В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
Российская газета 03:58
21
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
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Происшествия

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Вести.Ru 08:13
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Футбол

Сульшер сравнил Санчеса с неподходящим стулом в гостиной

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о будущем нападающего Алексиса Санчеса.
Soccer.ru 03:51
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
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Общество

В Санкт-Петербурге частично затопило временный госпиталь «Ленэкспо»

По ее данным, затопило третий пост, вода подступает к кроватям. До этого в госпитале обвалился потолок.
Znak.com 06:54
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Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Marvel анонсировала перезапуск серии про Железного человека в новой линейке комиксов.
Комсомольская правда вчера в 16:11
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Кино

Окончены съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Дети кукурузы»

Съёмочная группа, создающая новую экранизацию романа Стивена Кинга «Дети кукурузы», окончила работу над кинолентой.
Актуальные Новости вчера в 04:34
Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Общество

В Петербурге с 15 июня снимут часть ограничений

С 15 июня в Санкт-Петербурге снимут часть ограничений, следует из постановления, подписанного губернатором города Александром Бегловым.
РИА Новости вчера в 10:23
364
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Общество

Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России

Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
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