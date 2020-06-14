Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (1477), Подмосковье (717) и Петербурге (256). Соответствующие регионы назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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