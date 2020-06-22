Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (1068), Московской области (506) и Ханты-Мансийском автономном округе (295). Регионы России назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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В Москве выявили более 1000 новых случаев инфицирования коронавирусом

ИА Красная Весна04:20

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Live24вчера в 04:16

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Lenta.ruвчера в 03:32

Еще 95 россиян умерли от коронавируса

Вести Подмосковьявчера в 03:50

В Москве за сутки выявлено 1068 заболевших COVID-19

Газета.Ruвчера в 03:48

В Москве за сутки выявили 1068 заболевших COVID-19

РИА Новостивчера в 03:40

Саратовская область остается в топ-20 регионов по количеству новых случаев коронавируса

FreeNews-Volgaвчера в 04:11
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

RT на русском вчера в 11:53
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Политика

Трамп назвал действия Обамы госизменой

Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой".
Российская газета 02:58
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Политика

Путин выступит с телеобращением

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
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Происшествия

В центре Москвы задержали участников несогласованной акции

Известия вчера в 14:22
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Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
Известия 04:57
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Шоу-бизнес

Возлюбленный Бузовой попал в больницу после ссоры с рэпером Серегой

Возлюбленный Бузовой попал в больницу после ссоры с рэпером Серегой Давид Манукян и некогда популярный артист не смогли выпустить "совместку".
Экспресс газета вчера в 10:15
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Российская газета вчера в 11:17
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Футбол

«Уфа» продолжит подготовку к игре со «Спартаком» после тестов футболистов

Футбольный клуб "Уфа" в среду в плановом режиме продолжит подготовку к матчу 24-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", если все тесты на коронавирус дадут отрицательный результат, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости 05:44
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звёзд, которые агитируют за поправки в Конституции

Paparazzi.ru 20 июня в 13:42
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Футбол

Рахим Стерлинг отреагировал на баннер «Жизни белых важны»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на инцидент в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который прошёл в Манчестере накануне, 22 июня, и завершился победой «горожан» со счётом 5:0. После стартового свистка над стадионом «Этихад», где проходила встреча, пролетел самолёт с баннером White Lives Matter (Жизни белых важны).
Чемпионат 02:44
Политика

Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости вчера в 09:36
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Авто

Kia превратила минивэн Carnival в GUV

Сразу бросаются в глаза двухобъемный кузов с длинным капотом, рельефные колесные арки, отделка из некрашеного пластика по периметру кузова — такой Carnival способен привлечь и российских покупателей.
CARscope.ru вчера в 11:44
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
Piter.tv 01:13
1,5K
Общество

От коронавируса вакцинировали вторую группу добровольцев

Специалисты Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи ввели вакцину от СOVID-19 второй группе добровольцев из 20 человек в госпитале Бурденко, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Общественная служба новостей 06:12
Киберспорт

Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Студия польских разработчиков геймерской индустрии Cl Games анонсировала новую игру Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Руководство отмечает, что в релиз шутер должен выйти осенью 2020 года.
CT news вчера в 16:07
Происшествия

Человеческие кости откопали во время ремонта тротуара в Саратове

Костные останки были обнаружены при проведении работ на территории проспекта Энтузиастов в Саратове.
Evo-rus.com 06:09
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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Фигурное катание

8-летняя фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Фигуристка Арина Парсегова сообщила о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Новый День 04:58
Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Здоровье

Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных

Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.
РБК 02:30
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Шоу-бизнес

Прилучного заметили со звездой «Папиных дочек» после развода с Муцениеце

Газета.Ru 03:31
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
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Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

Известия вчера в 17:25
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