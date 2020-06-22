Коронавирус
Lenta.ruНазваны регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (1068), Московской области (506) и Ханты-Мансийском автономном округе (295). Регионы России назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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Саратовская область остается в топ-20 регионов по количеству новых случаев коронавируса
FreeNews-Volgaвчера в 04:11
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Харламов и Асмус объявили о разводе
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Политика
Трамп назвал действия Обамы госизменой
Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой".
Российская газета 02:58
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Происшествия
В центре Москвы задержали участников несогласованной акции
Известия вчера в 14:22
Происшествия
Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
Известия 04:57
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой попал в больницу после ссоры с рэпером Серегой
Возлюбленный Бузовой попал в больницу после ссоры с рэпером Серегой Давид Манукян и некогда популярный артист не смогли выпустить "совместку".
Экспресс газета вчера в 10:15
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета вчера в 11:17
Футбол
«Уфа» продолжит подготовку к игре со «Спартаком» после тестов футболистов
Футбольный клуб "Уфа" в среду в плановом режиме продолжит подготовку к матчу 24-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", если все тесты на коронавирус дадут отрицательный результат, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости 05:44
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, которые агитируют за поправки в Конституции
Paparazzi.ru 20 июня в 13:42
Футбол
Рахим Стерлинг отреагировал на баннер «Жизни белых важны»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на инцидент в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который прошёл в Манчестере накануне, 22 июня, и завершился победой «горожан» со счётом 5:0. После стартового свистка над стадионом «Этихад», где проходила встреча, пролетел самолёт с баннером White Lives Matter (Жизни белых важны).
Чемпионат 02:44
Политика
Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Авто
Kia превратила минивэн Carnival в GUV
Сразу бросаются в глаза двухобъемный кузов с длинным капотом, рельефные колесные арки, отделка из некрашеного пластика по периметру кузова — такой Carnival способен привлечь и российских покупателей.
CARscope.ru вчера в 11:44
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
Piter.tv 01:13
Общество
От коронавируса вакцинировали вторую группу добровольцев
Специалисты Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи ввели вакцину от СOVID-19 второй группе добровольцев из 20 человек в госпитале Бурденко, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Общественная служба новостей 06:12
Киберспорт
Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2
Студия польских разработчиков геймерской индустрии Cl Games анонсировала новую игру Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Руководство отмечает, что в релиз шутер должен выйти осенью 2020 года.
CT news вчера в 16:07
Происшествия
Человеческие кости откопали во время ремонта тротуара в Саратове
Костные останки были обнаружены при проведении работ на территории проспекта Энтузиастов в Саратове.
Evo-rus.com 06:09
Экономика
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Происшествия
В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Фигурное катание
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Фигуристка Арина Парсегова сообщила о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Новый День 04:58
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных
Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.
РБК 02:30
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
Известия вчера в 17:25